Bald letztes Konzert für Michelle: Neues Leben als Tanja

Am 15. Februar 2026 wird die Sängerin Michelle (53) zum letzten Mal auf der Bühne stehen und damit ihre große Tour "Zum letzten Mal – Die Tournee 2026" in der Berliner Uber-Arena beenden. Das Datum hat eine doppelte Bedeutung für die Schlagerikone, denn sie feiert an diesem Tag nicht nur ihr Karriereende, sondern auch ihren 54. Geburtstag. Im Mittelpunkt des Abends steht ein emotionales Konzert, bei dem Michelle sich mit einem besonderen Dank an ihre treuen Fans verabschieden möchte. Begleitet wird sie von Familie und Freunden, die ihr in dieser entscheidenden Phase ihres Lebens zur Seite stehen.

Hinter dem Künstlernamen Michelle verbirgt sich Tanja Hewer, die nach der Show wieder in ihr privates Ich zurückkehren möchte. "Nur auf der Bühne bin ich Michelle", erklärte sie kürzlich in einem Interview, während sie von den Menschen in ihrem persönlichen Umfeld stets bei ihrem Geburtsnamen Tanja angesprochen wird. Einen neuen Lebensabschnitt möchte sie mit außergewöhnlichen Plänen starten: "Es wird etwas sein, das anderen hilft und meine ganze Energie braucht." Michelle, deren Vergangenheit von einer schwierigen Kindheit geprägt war, erzählte offen gegenüber Bild von den Herausforderungen ihrer Jugend und wie die Musik zu ihrer Rettung wurde.

Nach 34 Jahren im Rampenlicht schließt die Schlagersängerin dieses Kapitel nun mit Würde und ohne Bedauern. Sie empfindet große Dankbarkeit, auch für die harten Lektionen, die ihr Leben geprägt haben. In ihrer Karriere begeisterte Michelle ihre Fans mit zahlreichen Hits und erlebte sowohl berufliche Erfolge als auch Höhen und Tiefen im Privatleben. Bereits 2024 hatte sie ein neues Glück entdeckt, als sie Großmutter wurde, was sie besonders stolz und glücklich machte. Jetzt freut sie sich darauf, ihr Lachen und ihre Liebe auf neue Weise weiterzugeben und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Getty Images Michelle, Sängerin

THÜRINGEN PRESS Michelle beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018