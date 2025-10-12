Michelle verrät ihre "großen Pläne" nach dem Karriereende

Schlagersängerin Michelle (53) hat im "Kölner Treff" verkündet, dass sie ihre musikalische Karriere nach über 30 Jahren beenden wird. Während ihrer letzten Tournee, die am 5. Februar 2026 in Köln beginnt und am 13. Februar mit einem großen Finale endet, verabschiedet sich die 53-Jährige von ihren Fans, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Im Gespräch teilte sie mit, dass sie bereits große Pläne für die Zukunft hat, die jedoch nichts mit Musik oder einem Leben in der Öffentlichkeit zu tun haben. "Es wird etwas ganz, ganz Besonderes sein und es wird Menschen und Tieren helfen", verriet sie.

Michelle sprach begeistert über ihr Herzensprojekt, ohne jedoch viele Details preiszugeben. Sie ließ durchblicken, dass es sich um etwas für sie sehr Persönliches handelt und sie sich bereits mitten in der Verwirklichung ihrer Pläne befindet. Eine Pause auf dem Sofa sei für die sonst so aktive Künstlerin keine Option. Parallel zur Tour arbeitet sie an einer erweiterten Neuauflage ihres Albums "Flutlicht", das Anfang 2026 erscheinen soll.

Privat läuft es für Michelle ebenfalls rund. Zusammen mit ihrem 25 Jahre jüngeren Partner Eric Philippi, mit dem sie seit Längerem liiert ist, meistert sie das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung souverän. "Jeder sollte das machen, was ihn glücklich macht", erklärte Michelle im Interview und ließ sich auch von kritischen Stimmen bezüglich des Altersunterschieds nicht beirren. Mit ihrem prägnanten Optimismus blickt die Sängerin voller Enthusiasmus auf die kommenden Herausforderungen, die sie sich nach einem bewegten Leben im Rampenlicht nun gesetzt hat.

Getty Images Michelle, Sängerin

Getty Images Michelle, Schlagersängerin

Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023

