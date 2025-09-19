Royals
Neues "Star Trek"-Projekt weckt die Hoffnungen der Fans
Neues "Star Trek"-Projekt weckt die Hoffnungen der Fans

- Meggie Konrad
Lesezeit: 2 min

Die Fans des Star Trek-Universums dürfen sich auf neue Abenteuer freuen, denn die Vorbereitungen für ein spannendes Projekt laufen bereits. Unter dem Titel "Star Trek: Year One" ist eine Nachfolgeserie zu "Star Trek: Strange New Worlds" geplant, die sich den Missionen des legendären Captain James T. Kirk widmen soll. Verkörpert wird dieser von Paul Wesley (43). Showrunner Akiva Goldsman (63) verriet gegenüber TrekMovie, dass die Idee derzeit bei Paramount und Skydance vorgestellt werde: "Ich denke, dass Year One ein Traum ist. Und es ist ein guter Traum, ein echter Traum."

Obwohl die Serie bislang noch keine Zusage hat, zeigt sich Goldsman optimistisch: "Wir würden es sofort machen. Und im Moment wissen wir, dass wir versprechen, Strange New Worlds gut zu beenden." Zunächst dürfen sich die Fans jedoch auf die fünfte und letzte Staffel der Vorgängerserie freuen, deren Dreharbeiten bereits begonnen haben. Außerdem besteht weiterhin Hoffnung, auch auf der großen Leinwand neue Abenteuer der Sternenflotte zu erleben. Die Fusion mehrerer Unternehmen im Hintergrund und die Position eines Star-Trek-Fans in der Führungsriege könnten den Weg für zukünftige Projekte ebnen.

"Star Trek: Year One" würde die Tradition der Originalserie "Raumschiff Enterprise" fortführen – ähnlich wie zuvor schon die Reboot-Filme von J.J. Abrams. Für viele Trekkies ist das Universum der Sternenflotte ein emotionaler Fixpunkt. Captain Kirk, die Enterprise und ihre Crew zählen zu den ikonischsten Elementen der Science-Fiction-Geschichte. Weltweit erinnern sich Fans gern an die Klassiker und blicken gespannt auf eine neue Interpretation der frühen Abenteuer des legendären Raumschiffs.

Der Cast von "Star Trek V – Am Rande des Universums"
United Archives GmbH
Der Cast von "Star Trek V – Am Rande des Universums"
Henry Alonso Myers, Akiva Goldsman und Paul Wesley von "Star Trek: Strange New Worlds"
Getty Images
Henry Alonso Myers, Akiva Goldsman und Paul Wesley von "Star Trek: Strange New Worlds"
Cast und Team von "Star Trek: Strange New Worlds"
Getty Images
Cast und Team von "Star Trek: Strange New Worlds"
Soll "Star Trek: Year One" grünes Licht bekommen?
