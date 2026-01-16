Auf dieser 15-Minuten-Regel fußt Jennifer Lawrences Ehe

Man muss nur wissen, wie: Jennifer Lawrence (35) hat im "Smartless"-Podcast offen über ihre Ehe mit Cooke Maroney (41) gesprochen – und eine simple Regel verraten, die wohl ihren Alltag rettet. Die selbstkritische Schauspielerin beschrieb ihren Mann als ihr völliges Gegenteil und zugleich als den ruhenden Pol der Familie: "Er ist ein Anker. Alles ist geordnet, wie auf dem Waschbecken." Während er Pläne liebt und Struktur lebt, sieht sie sich eher freiheitsliebend und spontan. Besonders beim morgendlichen Takt mit den Kindern – Frühstück um 7.30 Uhr, dann der Tagesablauf – kracht es am ehesten. Ihre Lösung: ein fünfzehnminütiger Spielraum, den beide akzeptieren, damit der Zeitplan hält und keiner die Nerven verliert. "Wir haben gelernt, um unsere Ehe am Leben zu halten, habe ich eine 15-minütige Toleranz", verriet Jennifer im Podcast.

Die Oscarpreisträgerin erzählte, Cooke sei extrem organisiert und helfe ihr mit kleinen, klaren Aufgaben, den Überblick zu behalten. Sie arbeite hart daran, die Schranktüren geschlossen zu lassen, witzelte sie, doch vor allem beim Timing merke sie ihre Schwäche. Als Eltern zweier Kinder sei Verlässlichkeit nun wichtiger als früher, gab die fürsorgende Mutter zu. Der Kompromiss, der ihr 15 Minuten Luft lässt, sorge für Frieden, ohne seine Struktur zu opfern. Schon zuvor hatte Jennifer in Interviews betont, wie sehr sie ihren Mann als Vater schätzt; wenn sie dreht, nehme er ihr viel ab – das lindere das übliche elterliche Grundrauschen an Schuldgefühlen. Und selbst Alltägliches werde laut Business Insider zum Teamprojekt: Den Einkauf im Supermarkt nannte sie einmal sinnbildlich für die Ehe – Liste, Aufgaben, gemeinsam abhaken.

Privat wirken die beiden bodenständig, trotz Glamour und rotem Teppich. Jennifer, die sich trotz Karriere als Hausfrau sieht, genießt, so ließ sie durchblicken, das Zuhause genauso wie die Arbeit – und findet im Familienrhythmus Halt. Dass Cooke als Kunsthändler ein eher zurückgezogenes Leben pflegt, passt zu dem Bild, das sie zeichnet: Er strahlt Ruhe aus, sie bringt Leichtigkeit mit. 2010 wurde Jennifer, die dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, mit dem Independent-Film "Winter's Bone" berühmt, wofür sie auch ihre erste Oscar-Nominierung erhielt. 2012 folgte mit ihrer Hauptrolle als Katniss Everdeen in der Reihe Die Tribute von Panem schließlich ein weiterer Megaerfolg, der den Grundstein für große Projekte wie den Film "Silver Linings", in dem sie an der Seite von Bradley Cooper (51) brilliert, legte.

Getty Images Jennifer Lawrence in New York, November 2025

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

Getty Images Bradley Cooper und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Silver Linings" im November 2012