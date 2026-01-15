Nach Hunde-Biss: Jennifer Lawrence ist jetzt ein Katzenfan

Jennifer Lawrence (35) hat in New York bei einer Fragerunde zu "Die My Love" verraten, warum sie sich von ihrem Hund Princess Pippi getrennt hat – und wie sehr ihre Mutterrolle ihre Sicht auf Tiere verändert hat. Die Schauspielerin sprach offen über die Zeit nach der Geburt ihres ersten Kindes mit Ehemann Cooke Maroney (41) und schilderte, wie aus Liebe plötzlich Angst wurde. "Sie ist am Leben, sie ist bei meinen Eltern", sagte Jennifer über Pippi. New York habe der Hündin nicht gefallen, sie sei extra in der Nähe des Parks an der 1st Avenue und 67th Street gezogen. Doch nach der Geburt ihres Sohnes habe sie Hunde "nur noch als Bedrohung" gesehen. Ein Vorfall verschärfte alles: "Einer hat meinen Sohn gebissen und das ließ mich jeden Hund auslöschen wollen", erklärte sie im Interview.

Die Entscheidung, Pippi innerhalb der Familie aufs Land zu geben, fiel, als die Sorge um die Sicherheit zuhause überhandnahm. Jennifer hatte die Hündin 2017 adoptiert, doch mit zwei kleinen Kindern – Sohn Cy und einem zweiten Baby, das 2024 zur Welt kam – verschoben sich Prioritäten. "Kinder verändern alles, sie gehen in jede Entscheidung ein, ob ich arbeite, wo ich arbeite, wann ich arbeite", sagte sie bereits beim Filmfestival in Cannes im Mai. In New York sei sie sogar für den Hund umgezogen, doch nach dem Biss habe sie ihr eigenes Verhalten reflektiert und Konsequenzen gezogen. Die Schauspielerin betonte, dass sie heute anders auf Vierbeiner reagiere, seit ihr Sohn unbedarft auf Hunde zugeht. Pippi lebt nun bei ihren Eltern, weit weg vom Großstadttrubel, während Jennifer daheim auf Samtpfoten setzt.

Denn: In ihrem Herzen hat die Oscarpreisträgerin inzwischen Platz für Katze Fred gemacht. "Ich habe eine Katze und finde, sie sind so missverstanden", sagte Jennifer. Katzen seien oft "A--löcher", aber genau das mache ihren Witz aus, erklärte sie lachend gegenüber dem Publikum. Abseits der Haustier-Debatte spricht die Schauspielerin offen darüber, wie sehr sie die Mutterschaft verändert hat – emotional und kreativ. Ihre Kinder hätten ihr Empfinden vertieft, erzählte sie, und sie finde Halt im Austausch mit anderen Müttern: "Eine Community zu haben ist so wichtig", sagt sie E! News.

Getty Images Jennifer Lawrence bei einem Event im Januar 2026

Imago Jennifer Lawrence und ihr Hund Pippi in New York City, 2015

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards in New York City 2025