Keith Urbans angebliche Freundin Karley dementiert Beziehung

Karley Scott Collins hat die Gerüchte um eine Romanze mit Keith Urban (58) entschieden zurückgewiesen. In einer Instagram-Story reagierte die Country-Sängerin auf Spekulationen, sie sei mit dem Musiker zusammen und sogar bei ihm eingezogen. Der Anlass: Berichte und Online-Posts, die nach der offiziell vollzogenen Scheidung von Nicole Kidman (58) erneut über Keiths Privatleben rätselten. "Leute, das ist absolut lächerlich und unwahr", schrieb Karley zu einem geteilten Schlagzeilen-Screenshot.

Noch am Vortag hatten Berichte aus Nashville die Spekulationen befeuert. Eine Quelle beteuerte gegenüber der Daily Mail: "Ich habe gehört, dass er jemand Neues hat. Die Leute glauben sogar, dass sie zusammenleben." In den Gerüchten spielte dabei Karley eine zentrale Rolle. Das Country-Sternchen wurde als neue Partnerin des Musikers gehandelt. Auch das angeblich rasche Zusammenziehen der beiden wurde diskutiert.

Die Gerüchte hatten Fahrt aufgenommen, weil Karley als Voract auf Keiths "High and Alive"-Welttournee aufgetreten war und beide damit beruflich eng verflochten wirkten. Laut dem Magazin People war die Scheidung von Keith und Nicole am 6. Januar mit einer Einigung beim Gericht finalisiert worden. Darin verzichten beide auf Unterhaltsansprüche für die gemeinsamen Töchter Sunday und Faith und tragen jeweils ihre eigenen Rechtskosten. Festgelegt ist auch, dass das Zuhause der Schauspielerin der Hauptwohnsitz der Kinder bleibt und beide Elternteile sich zu einem respektvollen Umgang verpflichten.

Getty Images Keith Urban auf der Bühne bei den 59. CMA Awards in der Bridgestone Arena, Nashville, am 19. November 2025

Getty Images Karley Scott Collins bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville, 19. November 2025

Getty Images Keith Urban tritt beim CMA Fest 2025 im Nissan Stadium in Nashville auf