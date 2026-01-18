Keith Urban ist wohl mit neuer Freundin zusammengezogen

Das ging aber schnell! Keith Urban (58) soll nach der Scheidung von Nicole Kidman (58) bereits mit einer neuen Freundin zusammenleben – und das nur wenige Wochen, nachdem die beiden ihre Trennung nach fast 19 Jahren Ehe finalisiert haben. Wie Daily Mail berichtet, brodelt in Nashville die Gerüchteküche. "Ich habe gehört, dass er jemand Neues hat. Die Leute glauben sogar, dass sie zusammenleben", berichtet eine Quelle. Angeblich soll es sich um das Country-Sternchen Karley Scott Collins handeln, die erst 26 Jahre alt ist.

Diese neue Liaison soll nun einen Keil zwischen Keith und seine Töchter Faith Margaret (15) und Sunday Rose (17) treiben. "Das ist der Grund, weshalb die Mädchen öffentlich ausschließlich ihre Mutter unterstützen", will der Insider wissen. Laut der Quelle sind die Posts von Nicole und den Mädchen in den sozialen Medien ein klares Zeichen an Keith. "Jedes Mal, wenn man sie sieht, haken sie sich unter oder halten Händchen. Es wirkt wie 'wir gegen den Rest der Welt'", beschreibt der Insider.

Dass Keith und Nicole seit dem Beginn des Sommers 2025 getrennt gelebt haben sollen, war bereits zuvor durchgesickert. Trotzdem galten die beiden lange als Teamplayer zugunsten ihrer Kinder: Details der Scheidungsverhandlungen oder private Streitigkeiten wurden nie öffentlich ein Thema. Das könnte sich nun aber ändern. Einerseits soll sich Nicole durch die neue, junge Partnerin von Keith provoziert fühlen. Andererseits arbeitet der Countrysänger angeblich fleißig an einem neuen Album, das als "unangenehme Nacherzählung" des Liebes-Aus gehandelt wird.

Getty Images Keith Urban bei den Golden Guitar Awards 2025 in Tamworth

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

