Katie Price und Ehemann Lee Andrews planen wohl ein Baby

Katie Price (47) und ihr frischgebackener Ehemann Lee Andrews geben den Babygerüchten neuen Auftrieb. Nur drei Wochen nach ihrer Blitzhochzeit in Dubai teilte der 43-Jährige nun auf Instagram eine Zeichnung, auf der ein Mann zärtlich den Bauch einer Frau küsst – dazu schrieb er: "Gute Dinge kommen zu denen, die gewartet haben." Den Text ergänzte er mit einem Schwangerschafts-Emoji. Für Fans des Realitystars wirkt der Post wie ein weiterer Hinweis darauf, dass das Paar trotz der erst kurzen Beziehung bereits über gemeinsamen Nachwuchs nachdenkt. Während Katie in den Vereinigten Arabischen Emiraten erneut an Lees Seite gesehen wurde, sorgt parallel ihr Ex JJ Slater in Miami mit einer neuen, Katie-ähnlichen Begleitung für Aufsehen.

Hinter Lees kryptischer Botschaft steckt eine Vorgeschichte: Katie hatte schon 2023 im Podcast "Turning Adversity Into An Asset" offen über ihren weiteren Kinderwunsch und den Plan gesprochen, mithilfe einer Leihmutter noch ein sechstes Kind zu bekommen. "Ich habe eine Leihmutter, ich habe keine Eizellen mehr, ich bin 44, ich will noch ein Baby, also was soll ich tun? Ich kann es nicht mehr selbst austragen", erklärte sie damals. Die Reality-TV-Bekanntheit erzählte, sie habe eine Frau gefunden, die seit Jahren ihr Fan sei und bereits Erfahrung mit Leihmutterschaft habe. Doch die Zusammenarbeit scheiterte: Die potenzielle Leihmutter stieg später aus und warf Katie vor, sie und ihre Kinder respektlos behandelt zu haben. Nun scheint der Kinderwunsch gemeinsam mit Lee wieder ganz oben auf der Agenda zu stehen.

Privat bleibt es bei Katie turbulent. Neben der Blitzhochzeit sorgt sie schon seit Jahren immer wieder mit ihren wechselnden Beziehungen für Aufsehen. Dass Katie schon kurz nach dem Jawort erneut über Familienplanung spricht und in sozialen Netzwerken mit Baby-Symbolik spielt, fügt sich nahtlos in das Bild einer Frau ein, die ihr Privatleben seit Jahren offen, laut und ohne Pause mit der Öffentlichkeit teilt.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star