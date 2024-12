So süß schwärmt Jake Paul von seinem Geburtstagskind Jutta

Jake Paul (27) schwebt auf Wolke sieben. Der Social-Media-Star macht seiner Freundin Jutta Leerdam (26) pünktlich zu ihrem Geburtstag ein süßes Liebesgeständnis. Auf Instagram postet er Bilder von sich und seiner Freundin und schreibt dazu: "Ein weiteres Jahr um die Sonne herum. Alles Gute zum Geburtstag, mein kleiner Schatz, Superstar und nationaler Champion. Ich liebe dich so sehr." Die Profisportlerin bekommt zu ihrem 26. Geburtstag nicht nur süße Geburtstagswünsche von ihrem Freund, sondern er zollt ihr auch für ihre sportliche Leistung großen Respekt.

Vergangenes Wochenende gewann die Eisschnellläuferin zum vierten Mal die nationalen Meisterschaften in den Niederlanden. Dort unterstützte Jake sie am Rand der Eislaufbahn. In seinem Post zum Geburtstag zeigt er süße Pärchenfotos aus der Eissporthalle. Die große Freude über den Sieg seiner Freundin ist kaum zu übersehen. In den Kommentaren gratulieren die Fans Jutta zum Geburtstag und zu ihrem Sieg. "Wir sind sehr stolz auf Jutta. Ihr seid ein wunderschönes Paar", kommentiert ein Follower aus den Niederlanden. Viele freuen sich auch, dass der Boxer sein Glück gefunden hat: "So süß, herzlichen Glückwunsch zu deinem Mädchen."

Der Internet-Star machte seiner Freundin nicht das erste Mal ein Liebesgeständnis. Im April schrieb der 27-Jährige ein Gedicht über seine Gefühle und teilte dies mit seinen 28,7 Millionen Followern via Instagram. "Ich liebe jeden Moment mit dir, auch das stille Zusammensein. Solange du da bist, geht es mir gut. Deine Seele und dein Lächeln leuchten heller als alles andere", gibt er unter anderem in den Zeilen preis. Ende 2022 lernte sich das Paar kennen, zu ihrem einjährigen Jubiläum erwiderte die Blondine Jakes Worte. Ebenfalls auf Social Media postete sie: "Ich verehre dich. Ich bin so dankbar für dich, du machst mich zum glücklichsten Mädchen der Welt."

Instagram / jakepaul Jake Paul und Jutta Leerdam, Liebespaar

Instagram / jakepaul Jutta Leerdam und Jake Paul halten Händchen

