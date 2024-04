Jake Paul macht seiner Jutta eine zuckersüße Liebeserklärung

Dieser Star trägt die rosarote Brille! Internet-Bekanntheit Jake Paul (27) ist total verliebt in seine Freundin Jutta Leerdam (25). Zum einjährigen Jubiläum der beiden postet der Boxer eine Reihe megasüßer Fotos von sich und seiner Liebsten auf seinem Instagram-Account. Dazu schreibt Jake ein Gedicht in die Bildunterschrift, das fünf Strophen lang ist. Einige Zeilen lauten: "Ich liebe jeden Moment mit dir, auch das stille Zusammensein. Solange du da bist, geht es mir gut. Deine Seele und dein Lächeln leuchten heller als alles andere. Unsere großen Ziele wahr werden. Wir werden tanzen, feiern und 'Ich liebe dich' schreien. Ich verliebe mich mit jedem Tag mehr in dich."

Jake, der seine Anfänge 2013 auf der Social-Media-App Vine hatte, und die niederländische Eisschnellläuferin haben sich bereits Ende 2022 kennengelernt und entfachten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Romanze. Vor einem Jahr kam dann die freudige Nachricht: Jake und Jutta sind tatsächlich ein Paar! Seitdem unterstützen die beiden Sportler sich hingebungsvoll und feuern einander bei ihren Wettbewerben an. Im Podcast "Impaulsive" schwärmt der Youtuber von seiner Partnerin: "Ich bin besessen von ihr fasziniert. Sie ist so süß!" Die Liebe scheint Jutta von ganzem Herzen zu erwidern. Zum Jubiläum schreibt sie auf ihrem Social-Media-Account: "Ich verehre dich an. Ich bin so dankbar für dich, du machst mich zum glücklichsten Mädchen der Welt."

Was die beiden vor allem verbindet, ist die Liebe zum Sport. Jutta ist eine professionelle Eisschnellläuferin mit mehreren Goldmedaillen und Jake ist seit einigen Jahren professioneller Boxer. Während seiner noch recht jungen Sportkarriere hat er schon mehrere Zweikampflegenden besiegt, darunter Tyron Woodley und Anderson Silva. Sein bisher größter Kampf steht Jake, dem Bruder von Logan Paul (29), allerdings noch bevor: Im Juli tritt er gegen die Schwergewichtslegende Mike Tyson (57) in den Ring.

Instagram / jakepaul Jake Paul und Jutta Leerdam, 2024

Instagram / jakepaul Jake Paul und Jutta Leerdam, Mai 2023

Wie findet ihr die Liebesbekundung von Jake an seine Freundin? Ein bisschen zu kitschig für meinen Geschmack. So süß und romantisch! Ergebnis anzeigen



