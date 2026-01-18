In Therapie: David Harbour über den Kampf mit seiner Psyche

David Harbour (50) hat kürzlich über einen wichtigen Schritt in seiner mentalen Gesundheitsreise gesprochen. Der Schauspieler, bekannt aus der Erfolgsserie Stranger Things, begann vor Kurzem mit einer intensiven Psychotherapie und betonte in einem Interview mit Future of Personal Health die Bedeutung dieser Methode. Laut David habe die Therapie, kombiniert mit verantwortungsvollem Einsatz von Medikamenten, dazu beigetragen, dass er seitdem keinen manischen Anfall mehr hatte. Die Diagnose bipolare Störung erhielt er in seinen Zwanzigern, und seitdem arbeitet er kontinuierlich daran, seine psychische Gesundheit zu stabilisieren. "Es gibt keine Formel für Heilung, nur harte individuelle Arbeit", sagte er.

Der Schritt in die Psychotherapie war für David eine Weiterentwicklung seines bisherigen Umgangs mit der Krankheit. Bereits seit 1999, als er mit dem Trinken aufhörte, befindet er sich in therapeutischer Behandlung. Während dieser Zeit arbeitete er eng mit einer Sozialarbeiterin zusammen, die ihm erschwingliche Unterstützung bot. Nun geht er mit der intensiven Psychotherapie tiefer auf seine emotionalen und psychischen Herausforderungen ein. Unter anderem erklärte er, was seine manischen Episoden auszeichnet: "Dinge, die keinen Sinn ergeben, werden bedeutungsvoll. Farben, Zahlen, Namen bekommen eine eigenartige Symbolik." Vor allem sei es ihm ein Anliegen, durch seine Offenheit das Bewusstsein für psychische Erkrankungen zu stärken.

Auch abseits seines eigenen mentalen Heilungsprozesses sorgte David in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zur finalen Staffel von "Stranger Things" war die enge Bindung zwischen David und Millie Bobby Brown (21) zum Thema geworden. Die beiden stehen bereits seit zehn Jahren gemeinsam vor der Kamera und, wie der Schauspieler in einem Backstage-Interview verriet, seien sie sich besonders nahe. "Millie und ich stehen uns sehr nahe. Wir haben viel zusammen durchgemacht", stellte David klar. Zuvor hatte Daily Mail über eine angebliche Beschwerde wegen Mobbings und Belästigung berichtet, die Millie vor Drehbeginn eingereicht habe. Zwar betonten beide, die Atmosphäre am Set sei vertrauensvoll, doch hinter den Kulissen wurde wohl phasenweise eine Vertrauensperson für Millie hinzugezogen.

Getty Images David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood, November 2025

Getty Images David Harbour, April 2025

Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025