Kein Profi: Travis Kelce trifft Zuschauerin mit Golfball

Beim Promi-Turnier AT&T Pebble Beach Pro-Am in Kalifornien ist Travis Kelce (36) am Freitag, dem 13. Februar, ein seltener Fehlversuch ordentlich um die Ohren geflogen: Der Football-Star, der sich dort als Hobby-Golfer versuchte, traf mit einem Abschlag nicht das Fairway, sondern eine Zuschauerin am Kopf. Auf in sozialen Netzwerken geteilten Videos ist zu sehen, wie Travis seinen Schläger fallen lässt, direkt zur Getroffenen eilt und sich mehrfach bei ihr entschuldigt. Die Frau reagiert gefasst, spricht kurz mit ihm und gibt Entwarnung – was den Spieler sichtbar erleichtert, der danach noch kurz mit weiteren Umstehenden spricht.

Eine Nutzerin, die die Szene bei TikTok teilte, schrieb zu ihrem Clip, Travis sei sofort zu der Frau gelaufen und habe sich vergewissert, wie es ihr geht. "Er wurde von der Frau darüber informiert, dass es ihr gut geht", kommentierte sie unter dem Video und nannte den Tight End der Kansas City Chiefs einen "netten Kerl". Offiziell weiter geäußert hat sich Travis zu dem Vorfall bisher nicht. Ganz neu ist ihm das Thema Golf-Panne allerdings nicht: Schon im Sommer 2024 hatte er bei der American Century Celebrity Golf Championship gleich zwei Fans mit verirrten Bällen erwischt, war auch damals direkt zu ihnen gelaufen, hatte sich entschuldigt, Fotos gemacht und die umstehenden Zuschauer mit einem augenzwinkernden Hinweis aufgefordert, lieber ein Stück zur Seite zu gehen.

Auch zu Hause wird die Entscheidung mit Spannung verfolgt. Mama Donna Kelce (73) erklärte gegenüber TMZ, ihr Sohn solle "tun, womit er sich wohlfühlt" und sich mit den wichtigen Menschen in seinem Leben besprechen. Die Familie ist sporterprobt: Bruder Jason (38) spielte nach 13 Jahren bei den Philadelphia Eagles 2024 noch einmal auf. Privat zeigt sich Travis in letzter Zeit gern von seiner unbeschwerten Seite – selbst kleine Missgeschicke nimmt er mit Humor. In seinem beliebten Podcast mit Jason sorgt er regelmäßig für Lacher, wenn Alltagspannen passieren und die beiden sich gegenseitig aufziehen. Dass er sich nach dem Golf-Patzer wieder zuerst den Menschen zuwendet, passt zu dem Bild, das Freunde und Fans von ihm kennen: nahbar, schnell am Set und immer für ein spontanes Foto gut.

Getty Images Travis Kelce bei der American Century Championship 2025 in Stateline

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

Getty Images Donna Kelce und Travis Kelce im Juli 2023