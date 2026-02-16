Rosie O'Donnell reiste nach Auswanderung heimlich in die USA

Rosie O'Donnell (63) hat nach einem Jahr erstmals wieder die Vereinigten Staaten besucht. Nachdem die Schauspielerin und Comedian ihre Wahlheimat Irland im Januar 2025 bezogen hatte, kehrte sie nun für zwei Wochen heimlich in die USA zurück. In der Radioshow "Cuomo Mornings" erzählte sie, dass sie Familie und Freunde in New York besuchte. "Ich wollte meine Kinder wieder in den Arm nehmen und herausfinden, wie es ist, in das Land ein- und wieder auszureisen", erklärte Rosie. Die Reise diente auch der Vorbereitung auf ihren nächsten Besuch, da ihre 13-jährige Tochter im kommenden Sommer Zeit mit der Familie in den USA verbringen soll.

Über ihre Erfahrungen sprach Rosie ausführlich. Nach einem Jahr fernab der amerikanischen Nachrichtenkultur habe sie das Land als völlig verändert wahrgenommen. "Es wirkt wie ein anderer Ort", sagte sie. In Irland finde sie mehr Ruhe und Balance, während in den USA der Druck und die Unsicherheit deutlich spürbar seien. Besonders belastend sei die politische Stimmung. Donald Trump (79), dessen Wiederwahl sie einst zur Flucht ins Ausland bewogen hatte, übte während der letzten Monate offen Kritik an Rosie und spielte sogar mit der Idee, ihr die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Dies hielt sie jedoch nicht davon ab, die Heimat zumindest vorübergehend wieder aufzusuchen.

Rosie hat sich mittlerweile in Irland eingelebt, wo ihr Alltag weniger hektisch ist. Sie lebt dort mit ihrem jüngsten Kind am Rand von Dublin und schätzt besonders die Herzlichkeit und Gelassenheit, die sie bei den Einwohnern des Landes erlebt. Ihre Abwesenheit aus den USA hat ihre Verbundenheit zur Familie jedoch nicht geschmälert. Trotz ihres neuen Lebens plant sie, regelmäßig in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, besonders mit Freude auf die Geburt ihres ersten Enkelkindes. In Irland bewundert Rosie die andere Sicht auf prominente Persönlichkeiten: "Dort gibt es keinen Promi-Kult, den ich in Amerika oft als belastend empfunden habe", hatte sie zuvor angemerkt.

Getty Images Rosie O’Donnell, Komikerin

Getty Images Rosie O'Donell und Michelle Trachtenberg, 1996

Getty Images Rosie O'Donnell, Juli 2022