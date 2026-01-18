Taylor Swift und Travis stehen vor erster "Bewährungsprobe"

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) stehen aktuell vor ihrer ersten echten Bewährungsprobe – ausgerechnet mitten in der heißen Phase der Hochzeitsplanung. Während Fans längst von der Hochzeit träumen, steckt der Football-Star nach dem verpassten Einzug der Kansas City Chiefs in die Playoffs in einem Karriere-Dilemma. Er muss nun entscheiden, ob er noch ein weiteres Jahr spielen oder seine Karriere beenden möchte. Wie eine Quelle der Daily Mail verriet, fühlt sich Travis derzeit "niedergeschlagen". Die Sängerin nimmt bewusst den Druck aus der Situation: "Taylor versucht, seine Stimmung zu verbessern, indem sie mehr Zeit mit ihm verbringt und ihn nicht mit Hochzeitsplänen bombardiert", erklärt der Insider.

Die Entscheidung über seine sportliche Zukunft möchte Travis der Daily Mail zufolge bis März treffen. "Einige Wochen nach dem Super Bowl werden wir wissen, ob er zurückkehrt oder nicht. Das ist sein Zeitrahmen, eine Entscheidung für ein weiteres Jahr zu treffen", so die Quelle. Ein Karriereende könnte für ihn den Einstieg in die TV-Welt bedeuten, etwa als Analyst vor der Kamera. Währenddessen nimmt Taylor Rücksicht und möchte, dass er sich erst nach seiner Karriereentscheidung auf die Hochzeit konzentriert.

Seit Beginn ihrer Beziehung gelten Taylor und Travis als unschlagbares Team: Sie feuert ihn regelmäßig bei seinen Spielen an, während er sie auf ihrer Eras-Tour unterstützte. Am 26. August 2025 gaben sie dann auf Instagram ihre Verlobung bekannt. Doch nun scheint die Planung für den großen Tag vorerst auf Eis zu liegen. Ob sich der streng geheime Termin für den Hochzeitstag tatsächlich halten lässt, bleibt also offen. Gerüchten zufolge soll die Feier am 13. Juni 2026 im exklusiven Ocean House in Watch Hill, Rhode Island, stattfinden – Fans können nun nur gespannt abwarten, wie es weitergeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025