Travis und Jason Kelce bringen ihr erstes Buch auf den Markt

Travis Kelce (36) und Jason Kelce (38) wechseln vom Spielfeld aufs Papier: Die NFL-Stars bringen mit "No Dumb Questions: And All of Our Dumbest Answers" ihr erstes gemeinsames Buch heraus – inspiriert von der kultigen Rubrik ihres Podcasts "New Heights". Am 15. Januar gaben die Brüder bekannt, dass das Werk am 2. Juni erscheinen soll und bereits vorbestellbar ist; veröffentlicht wird es bei William Morrow/HarperCollins. "Wir fassen es noch nicht, uns Autoren nennen zu dürfen", erklärten Jason und Travis in einem Statement. Die Brüder versprechen Antworten auf die verrücktesten Fanfragen – eine Mischung aus Alltagsdebatten, Popkultur und Football-Geschichten, die ihren "92%ers" ein Stück Podcast fürs Wohnzimmer liefern soll.

Laut dem Magazin People basiert das Buch auf dem Format, in dem Fans ohne Scheu alles fragen dürfen – und die Kelces ohne Filter kontern. Illustrierte Seiten, private Fotos und exklusive Inhalte sollen das Ganze abrunden; einige Beiträge hätten es nie in die Show geschafft, finden nun aber ihren Weg zwischen zwei Buchdeckel. Bereits verraten: Debatten wie "Kommt zuerst das Müsli oder die Milch in die Schüssel?" und die Frage, aus welchem Kinderfilm-Team sie gern Teil gewesen wären. "Wir hatten eine riesige Freude daran, und wir sind gehypt, dass die 92%ers ein kleines Stück des Podcasts mit nach Hause nehmen können", heißt es in ihrem Statement. Der Hype um "New Heights" – mit prominenten Gästen von George Clooney (64) bis Caitlin Clark – hatte die Brüder zuletzt ohnehin weit über die NFL-Blase hinausgetragen.

Jason und Travis, die schon seit 2022 mit ihrem Podcast Erfolge feiern, gelten als "Amerikas beliebteste Football-Geschwister". Jason, der ehemalige Center der Philadelphia Eagles, ist heute auch als ESPN-Moderator gefragt. Sein Bruder Travis, Tight End der Kansas City Chiefs, ist nicht nur für seine sportlichen Erfolge, sondern auch für seine Beziehung zu Taylor Swift (36) bekannt. Während Jason mit seiner Frau Kylie Kelce (33) und ihren vier Töchtern eine glückliche Familie führt, ist Travis seit Kurzem mit der Popsängerin verlobt.

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

Getty Images Jason und Travis Kelce beim American Century Championship Golfturnier, Juli 2025

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024