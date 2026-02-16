"Großartige Eltern": Mel C unterstützt nun Victoria Beckham

Ein besonderes Wiedersehen fand am 4. Februar 2026 im eleganten Londoner Zuhause von Victoria Beckham (51) statt: Melanie C. (52), Emma Bunton (50) und Geri Halliwell (53) trafen sich mit der Designerin zu einem geselligen Abendessen. Während Victoria für das perfekte Ambiente sorgte, übernahm ihr 20-jähriger Sohn Cruz (20) den musikalischen Part. Mit seiner Gitarre setzte er einen emotionalen Höhepunkt, als er die ersten Töne von "Viva Forever" spielte, dem Hit der Spice Girls. Die Frauen sangen zusammen und schwelgten in Erinnerungen. Die Fans konnten an diesem ergreifenden Moment teilhaben, da Cruz ein Video davon auf Instagram teilte.

Einen Tag später spricht Melanie mit Gala über diesen Abend – und über das, was die Runde am Tisch verbindet. "Wir haben gestern Abend zusammen gegessen, und Cruz kam mit seiner Gitarre herunter. Er spielt immer gerne ein paar Spice-Girls-Songs, wenn wir zusammenkommen." Zwischen Erinnerungen und Neustart betont sie die leise, aber feste Loyalität innerhalb der Gruppe: "Wir müssen sehr vorsichtig und zurückhaltend sein, weil wir auf die harte Tour gelernt haben, dass man nicht mit gezückten Waffen losziehen kann", sagt sie mit Blick auf öffentliche Debatten und erklärt, man respektiere, was die Betroffenen preisgeben wollen. Konkrete Familienfragen lässt sie aus – stattdessen setzt sie ein Zeichen: Alle Spice Girls seien "großartige Eltern", niemand habe sich im Kern verändert, seit sie 1994 zusammenfanden.

Hinter den Kulissen ist diese Unterstützung längst gelebter Alltag. Victoria findet Ruhe in vertrauten Runden, während Cruz mit seiner Musik immer wieder Momente schafft, die die Familie näher zusammenrücken lassen. Melanie, die oft von Disziplin und Teamgeist spricht, wirkt an solchen Abenden wie die verlässliche Freundin, die lieber zuhört als urteilt. Im weiteren Umfeld gibt es Menschen, die die Familie seit Jahren kennen und deren Bindungen reichen zurück in eine Zeit, als die Kinder noch nicht im Rampenlicht standen. Was bleibt, wenn Kameras ausgehen und Posts im Feed nach unten rutschen? Ein Netzwerk aus Vertrauen, gemeinsamen Erinnerungen und dieser ganz besonderen Gewissheit, dass manche Lieder – und manche Freundschaften – auch nach 30 Jahren noch im Herzen weitersingen.

Getty Images Mel C, Sängerin

Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

Getty Images Victoria und Cruz Beckham im Februar 2024