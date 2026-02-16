Neues Luxushaus in Dubai: Katie Price ignoriert Warnungen

Katie Price (47) hat offenbar ein neues Zuhause in Dubai im Visier: Gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews soll sie eine großzügige Villa ausgesucht und bereits eine Anzahlung geleistet haben. Das dreistöckige Anwesen, das auch auf sozialen Medien präsentiert wurde, bietet Platz für Gäste, Kinder und die beiden selbst. Zu den Annehmlichkeiten zählen auch Garagenplätze für jeweils ein eigenes Auto. Die Reality-TV-Ikone verbringt aktuell ihre Flitterwochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und plant anscheinend, mit Lee dort sesshaft zu werden.

Berichten zufolge sorgt das neue Glück jedoch für Unruhe in ihrem Umfeld. Familie und Freunde äußern Bedenken und fürchten, dass Katie getäuscht werden könnte. Hintergrund ist die Vergangenheit ihres Ehemannes, der mit einer Reihe zweifelhafter Vorwürfe seitens früherer Partnerinnen konfrontiert wurde. Bereits vor der Hochzeit stand Lee in der Kritik, da er angeblich gefälschte Dokumente genutzt habe, um einen Kredit in Höhe von umgerechnet 230.000 Euro zu erlangen – Vorwürfe, die er selbst abstreitet. Während Skeptiker in ihrem Umfeld weiterhin Zweifel hegen, hält Katie öffentlich an ihm fest und verteidigt in einem YouTube-Video ihre Entscheidungen. "Ich bin eine erwachsene Frau und mache, was ich für richtig halte", erklärte sie.

Schon vor einigen Tagen deutete sich Katies möglicher Umzug nach Dubai an. Ein Insider erklärte gegenüber Mirror, die Auswanderung sei eine Art Verzweiflungstat – aus finanziellen Gründen. "Katie hat hier keine Wahl mehr", behauptete die Quelle und berichtete davon, dass sich die 47-Jährige das Leben in Großbritannien schlichtweg nicht mehr leisten könne. In der Vergangenheit musste sich Katie bereits in mehreren Insolvenzverfahren vor Gericht verantworten und verlor ihr Anwesen durch eine Zwangsversteigerung.

Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model