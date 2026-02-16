Dieter Bohlens Ex Estefania löscht Paarfotos mit Ehemann

Dieter Bohlens (72) frühere Partnerin Estefania Küster (46) sorgt aktuell für Aufsehen im Netz: Die Influencerin ist seit 2011 mit TV-Produzent Markus Heidemanns liiert und seit 2013 mit ihm verheiratet ist – doch im Netz findet man plötzlich keine Bilder des Paares mehr. Auf Instagram hat Estefania sämtliche Paarfotos mit ihrem Mann gelöscht. Wo früher verliebte Schnappschüsse vom gemeinsamen Alltag zu sehen waren, finden Fans jetzt nur noch Aufnahmen ihrer Kinder und Solo-Pics der Mutter. Stecken die beiden etwa in einer handfesten Liebeskrise?

Ein weiteres Indiz, das für eine leise Trennung spricht, ist Estefanias Programm am Valentinstag. Statt den Abend mit ihrem Ehemann zu genießen, war die 46-Jährige mit engen Freundinnen unterwegs. Angela Lanz, die Ex-Frau von Talkmaster Markus Lanz (56), postete eine Aufnahme von einem gedeckten Tisch auf Instagram und schrieb dazu "Valentinstag sieht besser aus mit Freundinnen." Auf dem Foto markierte sie vier weitere Frauen, darunter auch Estefania. Es gibt also einige Zeichen, die auf ein Liebes-Aus hindeuten – bestätigt ist dies bislang allerdings nicht.

Während es bei Estefania und Markus zu kriseln scheint, läuft bei ihrem Ex Dieter in Sachen Liebe alles rund. Der Poptitan ist glücklich mit Carina Walz liiert. Erst vor wenigen Wochen, an Silvester 2025, gaben sich die beiden Turteltauben bei einer romantischen Zeremonie auf den Malediven das Jawort. Nach der Hochzeit wagt sich Carina auch schon bald mit ihrem Angetrauten ins TV – Anfang März feiern die beiden bei Kai Pflaumes (58) "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" ihr Debüt als Pärchen.

Getty Images Estefania Küster, Model

Imago Markus Heidemanns und Estefania Küster, 2018

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz, Januar 2026