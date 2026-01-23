Debüt bei Dschungelparty: Sara Kulka ist wieder vergeben

Großer Auftritt, große Gefühle: Auf der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (38) ließ Sara Kulka (35) endlich die Katze aus dem Sack. Die Reality-TV-Bekanntheit bestätigte im Gespräch mit Promiflash, dass sie wieder liiert ist – und das mit einem Mann, der sie schon beim Erzählen aus dem Konzept bringt. "Ja, ich fange ein bisschen an zu stottern, weil dieser Mann mich auch zum Stottern bringt. Der war gar nicht so geplant in meinem Leben", sagte Sara. Auf die Direktfrage, ob sie in einer Beziehung sei, rang sie kurz um Worte und antwortete dann offen: "Ich weiß nicht, warum es mir so schwerfällt zu sagen, aber ja." Der neue Partner an ihrer Seite trägt den Namen Christian. Das Paar trat bei der Party erstmals gemeinsam in Erscheinung.

Mehr Details gab es ebenfalls vor Ort im Interview mit Promiflash: Kennengelernt haben sich Sara und Christian am 23. Dezember – kurz vor den Feiertagen funkte es also. Ein Detail behielt die Influencerin aber bewusst für sich. Christian ist jünger als sie, das genaue Alter will sie noch nicht verraten. Das frisch verliebte Duo wirkte gelöst und vertraut. Während Sara im Blitzlichtgewitter Auskunft gab, blieb Christian im Hintergrund und überließ ihr die Bühne. Den Rahmen für das Debüt bot die launige Dschungelparty, bei der Show- und Reality-Gesichter traditionell in Partystimmung zusammenkommen.

Vor drei Monaten hatte die Influencerin auf Instagram verraten, warum sie sich trotz der jahrelangen Trennung von ihrem Ex nicht scheiden lassen wolle. Damals erklärte Sara offen: "Streit, Stress, Kosten und Nerven" seien für sie entscheidende Gründe gegen den formalen Schritt. Sie wollte ihre zwei Töchter aus allen Konflikten heraushalten und betonte, dass es einen vernünftigen Umgang mit ihrem Ex gebe. Heiratspläne standen für sie zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht im Raum. "Mir fehlt gerade einfach der Anlass für eine Scheidung", schrieb die 35-Jährige damals.

Promiflash Sara Kulka mit ihrem Freund Christian, Januar 2026

IMAGO / Eventpress Sara Kulka, Model

