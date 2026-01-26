Betrunken auf einer App: Sara Kulka verrät Beziehungsdetails

Sara Kulka (35) gibt intime Einblicke in ihre neue Liebe – und verrät dabei, dass alles mit einer durchzechten Nacht und einem spontanen App-Download begann. Auf der Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel (38) plaudert die Reality-Bekanntheit offen darüber, wie sie ihren heutigen Partner Christian kennengelernt hat. "Es war am 23. Dezember. Meine Kinder waren nicht bei mir, weil ich ein bisschen Komplikationen mit meinem Ex-Mann hatte. Ich wollte aber kein Drama schüren. Ich war traurig, und weil ich traurig war, habe ich kompensiert. Habe mich volllaufen lassen und habe mich bei Bumble [Dating-App] angemeldet. Dann habe ich ihn kennengelernt. Wir haben telefoniert", berichtet Sara gegenüber Promiflash.

Schon am Morgen des 24. Dezember steht Christian dann tatsächlich vor ihrer Tür. Die beiden verbringen den gesamten Vormittag miteinander und lernen sich direkt im echten Leben kennen, bevor er im Anschluss weiter zu seiner Familie fährt, um dort Weihnachten zu feiern. Für Sara ist das Treffen an Heiligmorgen der Start einer Liebesgeschichte, die sie selbst so nicht geplant hatte. "Und seitdem hat es seinen Lauf genommen", fasst sie die Entwicklung der Beziehung im Gespräch mit Promiflash zusammen.

Ihr offizielles Debüt als Paar feierten Sara und Christian dann bei der Dschungelparty. Während die Influencerin im Rampenlicht strahlte und im Promiflash-Gespräch über ihre neue Liebe sogar ein wenig ins Stottern geriet, blieb Christian lieber im Hintergrund. "Ja, ich fange ein bisschen an zu stottern, weil dieser Mann mich auch zum Stottern bringt. Der war gar nicht so geplant in meinem Leben", gestand Sara. Auf die Frage, ob sie wirklich vergeben sei, musste sie kurz überlegen, sagte dann aber ehrlich: "Ich weiß nicht, warum es mir so schwerfällt zu sagen, aber ja." Das Paar zeigte sich vertraut und gelöst und genoss das Blitzlichtgewitter offenbar in vollen Zügen.

Promiflash Sara Kulka mit ihrem Freund Christian, Januar 2026

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020