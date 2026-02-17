"Promis unter Palmen"-Hate: Kevin Schäfer verteidigt Dilara

Nach Ausstrahlung der ersten Folge von Promis unter Palmen erntet Dilara Kruse viel Kritik seitens der Zuschauer. Doch jetzt bekommt die Reality-Teilnehmerin prominente Unterstützung: Kevin Schäfer stellt sich in einer Instagram-Story schützend vor seine Freundin und reagiert auf die harten Kommentare, die sie nach ihrem Auftritt in der Show einstecken musste. "Wenn ich mir die Kommentare nach der ersten Folge Promis unter Palmen anschaue, frage ich mich wirklich, was daran so schlimm sein soll, wenn man offen seine Meinung sagt", schreibt der Realitystar deutlich.

Für Kevin ist Dilaras Verhalten kein Grund für die negative Reaktion, im Gegenteil: Er lobt ihre direkte Art als positive Eigenschaft. "Dilara spricht Dinge direkt an, statt hinter dem Rücken zu reden. Genau das macht sie für mich stark und authentisch", erklärt er weiter in seiner Story. Statt auf ihr herumzuhacken, sollten die Zuschauer Dilara ihr Glück lieber gönnen, findet Kevin: "Man sollte sich eher für sie freuen, dass sie so ein schönes Leben hat und obendrein trotzdem ihr eigenes Geld verdient und ihren eigenen Weg geht."

Mit seinen deutlichen Worten unterstreicht der TV-Star nicht nur seine Wertschätzung für Dilara, sondern auch, wie eng die Freundschaft zwischen den beiden ist. "Ich bin und bleibe ein großer Fan und Freund von Dilara", betont er abschließend in seiner Story. Damit dürfte auch dem Letzten klargeworden sein, dass Kevin trotz der öffentlichen Kritik an Dilaras Seite steht und ihre Art zu schätzen weiß.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Future Image, IMAGO / Future Image Collage: Kevin Schäfer und Dilara Kruse

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Juli 2024