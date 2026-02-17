Gerüchte bestätigt: Diese Stars sind bei "Jumanji 3" dabei

Das Warten hat ein Ende: Der neue Teil von Jumanji ist laut Just Jared nun offiziell in Arbeit, und der Cast nimmt immer konkretere Formen an. Insgesamt kehren 15 Schauspieler aus den vorherigen Filmen für das neue Abenteuer zurück, während vier neue Stars das Ensemble ergänzen. Obwohl es sich streng genommen um den vierten Film der Reihe handelt, ist dies bereits der dritte Film mit der aktuellen Besetzung seit dem Neustart. Fans dürfen sich laut Kino.de auf den 10. Dezember 2026 freuen, dann soll der Film in den Kinos starten.

Zunächst hatte Hollywood Reporter berichtet, dass neun bekannte Gesichter wieder dabei seien und zwei neue Schauspieler hinzukommen. Nun sind noch mehr Details bekannt: Aus dem bewährten Cast sind natürlich wieder Dwayne Johnson (53), Jack Black (56), Kevin Hart (46) und Karen Gillan (38) mit von der Partie. Außerdem kehren Nick Jonas (33), Awkwafina (36), Danny DeVito (81), Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Rhys Darby, Marin Hinkle und Bebe Neuwirth in ihre Rollen zurück. Für frischen Wind im Dschungel sorgen außerdem vier Neuzugänge: Brittany O’Grady, Burn Gorman (51), Dan Hildebrand und Jack Jewkes mischen das Ensemble kräftig auf.

Die "Jumanji"-Reihe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Kassenschlager entwickelt. Nach dem Kultfilm aus den 90ern mit Robin Williams (†63) startete 2017 "Jumanji: Welcome to the Jungle" ein neues Zeitalter und verlegte das gefährliche Spiel in eine moderne Videogame-Welt. Die Vorfreude auf den neuen Teil könnte für Fans und Cast kaum größer sein. Erst kürzlich teilte Dwayne Johnson auf Instagram einige Eindrücke vom Wiedersehen der Stars und schwärmte von der fröhlichen Stimmung: "Wir alle sprachen darüber, wie sehr wir diese Art von Freude und Spaß vermisst haben. Lasst uns einen guten Film drehen!"

ActionPress Karen Gillian, Dwayne Johnson und Jack Black in "Jumanji: The Next Level"

Getty Images Der "Jumanji: The Next Level"-Cast im Dezember 2017 in Hollywood

Instagram / therock Karen Gillan, Jack Black, Dwayne Johnson und Kevin Hart beim "Jumanji 3"-Table-Read