Das ist Alvaro Solers Strategie zum "The Voice Kids"-Sieg

Alvaro Soler (35) sitzt bereits zum fünften Mal auf dem Coach-Stuhl von The Voice Kids – doch mit dem Sieg hat es bisher noch nicht geklappt. Jetzt verrät der Sänger im exklusiven Interview mit Promiflash seine Strategie, wie er es diesmal endlich schaffen will. "Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung meine Tricks und Kniffe ausüben und so den Talenten an die Spitze der Show verhelfen kann. Und, dass die anderen Coaches nicht so gut sind – und #TeamAlvaro sich dadurch dann den Sieg schnappt", erklärt der 35-Jährige lachend. Der Musiker setzt also auf seine gesammelte Erfahrung aus den vergangenen Staffeln und hofft darauf, dass seine Coach-Kollegen vielleicht nicht ganz so stark abschneiden werden.

Bei der Auswahl seiner Talente verlässt sich Alvaro vor allem auf sein Bauchgefühl. "Es gibt immer verschiedene Kriterien, aber vor allem zählt das Gefühl. Das Gefühl und die Stimmfarbe kommen bei mir vor Perfektion", verrät er im Interview. Manchmal würden zwar alle Noten perfekt sitzen, aber wenn das Gefühl fehle und die Stimme ihm nichts sage, reiche das nicht aus. "Ich bin ja zu 100 Prozent ein Gefühlsmensch. Darauf muss man bei #VoiceKids auch vertrauen können, weil man die Person gar nicht sieht, man hört sie nur", erklärt der Sänger sein Vorgehen. Seine Entscheidungen am Buzzer treffe er dabei ziemlich impulsiv.

Neben Alvaro kämpfen auch Leony (28), Michael Patrick Kelly (48) sowie das Zwillings-Duo HE/RO, bestehend aus Heiko Lochmann (26) und Roman Lochmann (26), um die besten Nachwuchstalente. Für die Zwillinge ist es das erste Mal, dass sie auf dem roten Doppelstuhl Platz nehmen. Die neue Staffel von "The Voice Kids" läuft seit dem 14. Februar um 20:15 Uhr in Sat.1 und ist kostenfrei auf Joyn zu sehen. Durch die Show führt Moderatorin Melissa Khalaj (36), die die kleinen Sänger durch die Blind Auditions begleitet und hinter der Bühne auffängt.

Joyn Alvaro Soler, "The Voice Kids"-Coach 2026

Getty Images Álvaro Soler bei den Los40 Music Awards 2018

Joyn Die "The Voice Kids"-Coaches, 2026