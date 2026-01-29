Fans empört: Wichtige "The Walking Dead" Szene gekürzt

The Walking Dead-Fans mussten sich in Deutschland mit einer deutlich verkürzten Version einer intensiven Szene aus der dritten Staffel der Zombie-Serie zufriedengeben. In der Episode "Gesichter der Toten" trifft Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln (52), auf den sichtlich veränderten Morgan Jones, dargestellt von Lennie James (60). Das Wiedersehen wird von einem emotionalen Austausch überschattet, bei dem Morgan Rick für gebrochene Absprachen verantwortlich macht und von seiner eigenen Schuld am Tod seines Sohnes erzählt. Während diese Konfrontation in der deutschen Version abrupt endet, enthält sie in der originalen US-Fassung noch eine tiefgründige Monolog-Sequenz, die deutsche Zuschauer vergeblich auf Streamingplattformen wie Netflix, Amazon und Disney+ suchen.

Die fehlenden 113 Sekunden zeigen Morgan in einem Zustand tiefer Verzweiflung und Selbstreflexion. Er schildert Rick, wie das Überleben in der Zombie-Welt ihn zu einem Menschen werden ließ, den er nicht wiedererkennt, und gesteht, sowohl gute als auch schlechte Menschen getötet zu haben. Die Szene offenbart zudem die Bedeutung der mysteriösen "CLEAR"-Schriftzüge, die Morgan an mehreren Wänden hinterlassen hat: Sie symbolisieren seinen verzweifelten Versuch, alles und jeden zu vernichten, was ihn an seine tragische Vergangenheit erinnert. Diese zusätzliche Ebene der Erzählung bietet nicht nur einen intensiveren Einblick in Morgans Gefühlswelt, sondern lässt auch Rick erkennen, wie nahe er selbst diesem Abgrund schon gekommen ist.

Die Serie, die für ihre intensiven Charakterstudien bekannt ist, verpasste durch das Streichen dieser Szene die Chance, Morgans Wandel noch eindrücklicher darzustellen und seine Beziehung zu Rick zu vertiefen. Lennie wurde in dieser Episode mit Lob für seine schauspielerische Leistung überhäuft, vor allem in dem verlorenen Gespräch. Wer die vollständige Sequenz dennoch erleben möchte, kann sie im englischen Original auf YouTube finden. Für viele Fans bleibt es rätselhaft, warum gerade so entscheidende Momente oft dem Schnitt zum Opfer fallen – ein Phänomen, das nicht nur "The Walking Dead" betrifft.

Andrew Lincoln als Rick Grimes in "The Walking Dead" Staffel vier

Tasos Katopodis / Getty Images Scott M. Gimple, Norman Reedus, Danai Gurira, Andrew Lincoln & Lennie James

Jamie McCarthy/Getty Images for AMC "The Walking Dead"-Cast bei der Comic Con New York 2017