Gwyneth Paltrow: Sohn geschockt von ihren intimen Filmszenen

Gwyneth Paltrow (53) hat bei einer Q&A-Runde am Freitag, dem 9. Januar, in den San Vicente Bungalows verraten, wie ihr Sohn Moses auf die freizügigen Szenen ihrer neuen Hauptrolle in "Marty Supreme" mit Timothée Chalamet (30) reagiert hat – und wie die viralen Kussfotos vom Set durch die Familie rauschten. Die Schauspielerin sprach laut Hello! offen über die Reaktionen ihrer Kinder Apple (21) und Moses (19), die sie mit Ex-Mann Chris Martin (48) hat. An der Seite der Moderatorin Demi Moore (63) schilderte sie, wie besonders für ihren Sohn der Besuch der Los-Angeles-Premiere zur Nervenprobe wurde. "Oh mein Gott! Mein armer Sohn", sagte Gwyneth. "Kannst du dir vorstellen, als er zur Premiere in L.A. kam? Er wollte im Boden versinken", erzählte sie über Moses’ Moment zwischen rotem Teppich und Mama in Leinwand-Liebesszenen mit Timothée.

Die Oscar-Preisträgerin feierte Ende 2025 in Josh Safdies gefeiertem Sport-Drama "Marty Supreme" ihr großes Kino-Comeback. Sie spielt Kay Stone, ein ehemaliges Hollywood-Starlet, das ein Bühnen-Comeback versucht, finanziert von ihrem älteren Ehemann, während sie eine Affäre mit Tischtennis-Phänomen Marty Mauser, verkörpert von Timothée, beginnt. Als vom Set Kussfotos aus dem Central Park auftauchten, brach online ein Sturm los – und auch in Gwyneths Umfeld. Gegenüber dem Hollywood Reporter verriet sie: "Meine Mom-Group-Chats sind explodiert. Blow–ing–up!" Ihre Freundinnen hätten ihr die Bilder geschickt, "Yessss, G.P.!", lachten sie. Auf dem roten Teppich unterstützten Apple und Moses ihre Mutter erst in Los Angeles am 8. Dezember und dann gemeinsam bei der New-York-Premiere am 16. Dezember 2025 – ihr erstes gemeinsames Red-Carpet-Debüt mit der Schauspielerin.

Privat klingt bei Gwyneth durch, wie unterschiedlich ihre Kinder mit dem berühmten Leben ihrer Mutter umgehen. Über Apple sagte die Unternehmerin: "Meine Tochter ist so cool und so Punkrock, sie meinte: 'Mom, das ist großartig!'", verbreitete das Branchenmagazin. Moses, der sich gerade musikalisch ausprobiert wie sein Vater, nahm es deutlich nüchterner: "Mein Sohn war so: 'Oh mein Gott, ich will das nicht sehen.'" Gleichzeitig sehe sie, dass beide inzwischen groß genug seien, um zwischen Mutter zu Hause und Schauspielerin auf der Leinwand zu unterscheiden. "Natürlich würgen sie, wenn ich eine Knutsch-Szene habe", witzelte die Schauspielerin über die intimen Momente in "Marty Supreme". Früher hätten Apple und Moses sie lieber als Mom auf dem Sofa erlebt, als sich mit dem öffentlichen Bild von Gwyneth zu beschäftigen. Jetzt stehen sie an der Seite der Schauspielerin – auch wenn es manchmal peinlich wird.

Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin 2025

Imago Am Set von Marty Supreme in New York küssen sich Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet während einer Szene

Getty Images Gwyneth Paltrow und Chris Martin, 2014