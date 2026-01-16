Herzinfarkt? Gwyneth Paltrow spricht über schlimmes Erlebnis

Gwyneth Paltrow (53) hat ein besonders düsteres Kapitel ihres Lebens in einem Podcast-Interview mit The Hollywood Reporter geteilt. Die Schauspielerin erzählte von einer Nacht in London, in der sie aus einem Alptraum erwachte, überzeugt, einen Herzinfarkt zu haben. Vor Panik erstarrt, konnte sie sich nicht an die britische Notrufnummer erinnern und fühlte sich komplett hilflos. Dieses erschreckende Erlebnis ereignete sich 2002, kurze Zeit nach dem Tod ihres Vaters Bruce Paltrow (†58), der sie in tiefe Trauer stürzte. Die Schauspielerin sagte, sie sei damals "von Trauer erfüllt" gewesen und hätte das Gefühl gehabt, "an Kummer sterben zu müssen".

Der Verlust ihres geliebten Vaters prägte Gwyneth nicht nur persönlich, sondern auch beruflich. Um mit ihrer Trauer umzugehen, stürzte sie sich in ihre Arbeit und übernahm die Rolle der tragischen Dichterin Sylvia Plath im Film "Sylvia" von 2003. Die Schauspielerin beschrieb diese Erfahrung als rettend: "Es ist wirklich die Art und Weise, wie ich durch Dinge hindurchgehe – die dunklen Teile an mir zulassen und sie dann herauslassen", teilte sie offen mit. Während dieser Zeit ließ sie ihre Emotionen durch Weinen und Musik heraus und betonte, wie wichtig ihr das Strukturgeben dieser Arbeit war. Kurz nach dem Verlust lernte Gwyneth Chris Martin (48) kennen, mit dem sie zwei Kinder bekam, bevor ihre Ehe 2014 endete.

Im Gespräch mit Amy Poehler (54) sprach Gwyneth zudem über ein ungewöhnliches Laster: Rauchen. Obwohl die Unternehmerin mit ihrem Gesundheitsbewusstsein bekannt wurde, denkt sie längst nicht negativ über diese alte Angewohnheit. "Mit 87 fange ich wieder an zu rauchen", scherzte sie und erinnerte sich lächelnd an die Kombination aus Zigaretten und makrobiotischer Ernährung in den 2000er-Jahren. Ihre letzte Zigarette? Die habe sie bei ihrer Hochzeit mit Brad Falchuk (54) 2018 genossen, erinnerte sie sich kürzlich gegenüber der Vogue. Trotz ihres Abschieds vom Rauchen gibt sie zu, dass sie dieses kleine Laster ab und an vermisst.

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der BAFTA Tea Party im Four Seasons in Beverly Hills

Getty Images Gwyneth Paltrow und ihr Vater Bruce, 2001

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, 2024