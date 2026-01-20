Sexszene mit Timothée Chalamet besorgte Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow (53) hat offenbart, dass sie sich vor den Sexszenen mit Timothée Chalamet (30) in "Marty Supreme" ernsthafte Gedanken gemacht hat. Die Schauspielerin und der Dune-Star standen gemeinsam für mehrere intime Momente vor der Kamera. Der Dreh vereinte die beiden ohne weitere Co-Stars in engen Szenen, die laut der Iron Man-Berühmtheit besondere Sensibilität erforderten. "Ich war besorgt, dass sich der Altersunterschied wirklich seltsam anfühlen könnte", erklärte sie, wie Daily Mail berichtet. Sie habe sich gefragt, wie diese Szenen beim Publikum ankommen würden und ob die Dynamik glaubwürdig wirkt.

Zwischen Gwyneth und Timothée besteht ein Altersunterschied von 23 Jahren. Während sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade in ihren 50ern angekommen war, war er "27 oder 28" Jahre alt. "Und, ich meine, das ist seltsam", betont sie und ergänzt ihre Gedanken: "Und ich dachte: 'Oh, wenn es für mich seltsam ist, dann ist es für ihn wahrscheinlich noch viel seltsamer.'" Doch letztendlich sei es "eigentlich okay" gewesen: "Es war gar nicht so seltsam..."

Außerdem habe sie das Arbeiten mit dem Freund von Kylie Jenner (28) generell als sehr "einfach" und angenehm empfunden. "Es ist so einfach, mit ihm zu arbeiten. Er ist so brillant, engagiert, sympathisch und selbstbewusst", schwärmte Gwyneth in einem Interview mit People. Gleichermaßen begeistert von der Zusammenarbeit ist auch Timothée selbst. Der Wonka-Darsteller betitelte seinen Co-Star gegenüber der Presse als "Meisterin" und erklärte: "Man denkt sich: 'Wow, ich arbeite mit einer unglaublichen Künstlerin.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Timothee Chalamet bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Am Set von Marty Supreme in New York küssen sich Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet während einer Szene

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Co-Star Timothée Chalamet