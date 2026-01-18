Nach Auszug der Kids: Gwyneth Paltrow sucht neuen Lebenssinn

Gwyneth Paltrow (53) hat in Santa Monica offen darüber gesprochen, wie sie nach dem Auszug ihrer Kinder Apple und Moses (19) ins College erst einmal Halt suchen musste. Bei einem gemeinsamen People-Interview mit Demi Moore (63) zum Film "Marty Supreme" in den San Vicente Bungalows schilderte die Schauspielerin, dass sich plötzlich eine ungeahnte Leere breitgemacht habe. "Ich hatte diese große Lücke in meinem Lebenssinn und meiner Orientierung", sagte Gwyneth. Der Wendepunkt kam, als Regisseur Josh Safdie anrief – die Einladung zurück vor die Kamera wurde zum Startschuss für einen neuen Abschnitt.

Im Gespräch erklärte die Schauspielerin, dass sie nach der Geburt von Apple ihre Karriere bewusst ausgebremst habe. Zuvor sei sie "auf einem Zug" gewesen, habe vier oder fünf Filme im Jahr gedreht und sich kaum Pausen erlaubt. Als alleinerziehende Mutter wollte sie später nicht wochenlang an entfernten Sets sein, wählte Projekte in der Nähe und tauchte nur gelegentlich ins Filmgeschäft ein. Mit dem Auszug der Kinder habe sich das verändert. Für "Marty Supreme" fand sie eine Parallele zu ihrer Figur Kay Stone, die ebenfalls den Weg zurück auf die Bühne sucht. Und privat gab es direkt einen Moment, über den zu Hause gelacht wurde: Sohn Moses saß bei der Los-Angeles-Premiere im Saal – sehr zu seiner eigenen Peinlichkeit, als die Sexszenen mit Timothée Chalamet (30) über die Leinwand flimmerten. "Oh mein Gott! Mein armer Sohn. Er wollte sterben", erzählte Gwyneth lachend.

Abseits der großen Kinomomente zeigt sich Gwyneth seit Monaten wieder häufiger im Familienverbund auf dem roten Teppich. In Los Angeles begleitete sie Moses, der dort sein Red-Carpet-Debüt gab, während Ehemann Brad Falchuk (54) sie unterstützte. Zuvor hatte die Schauspielerin in New York mit Apple und Moses einen elegant abgestimmten Auftritt hingelegt, bei dem Apple ein minimalistisches Kleid aus Mamas Modearchiv trug und damit für ein kleines Fashion-Nostalgiegespräch sorgte.

Imago Gwyneth Paltrow bei der Veuve Clicquot 250th Anniversary Celebration in Beverly Hills am 25. Oktober 2022

Getty Images Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet bei der Premiere von "Marty Supreme" in Beverly Hills

Getty Images Apple Martin mit Gwyneth Paltrow und Moses Martin bei der New Yorker Premiere von "Marty Supreme", 16. Dezember 2025