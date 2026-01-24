Gwyneth Paltrow verrät ihren lauten Geheimtipp gegen Angst

Gwyneth Paltrow (53) hat auf Instagram ganz offen über ihre Angstzustände gesprochen – und dabei einen überraschend lauten Trick geteilt. In einer AMA-Runde am Mittwoch, den 21. Januar, beantwortete die Schauspielerin Fragen ihrer Follower und verriet, wie sie mit akuter Unruhe umgeht: tief atmen, raus an die frische Luft, dankbar sein – und, ja, in Büsche schreien. Gegenüber dem Magazin People sagte die Goop-Gründerin: "Ich kann Angst nicht wirklich vermeiden, aber ich versuche, sie zu dämpfen, indem ich mich an Dinge erinnere, für die ich dankbar bin, tief atme, spazieren gehe und in die Büsche schreie (es hilft) und gut zu mir selbst bin." Das unkonventionelle Mantra präsentierte sie, nachdem sie zuvor Fragen zu Fitness, Schauspielplänen und Erinnerungen an Valentino Garavani (†93) beantwortet hatte.

Auch zum Thema Überforderung bezog Gwyneth klar Stellung. Auf die Frage, wie sie "Überfunktionieren und Burnout" vermeide, antwortete sie nüchtern: "Ich habe keines von beiden vermieden", so People. Sie arbeite aber daran, es besser zu machen – mit Priorität auf Schlaf sowie klaren Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Bereits im Herbst sprach die Unternehmerin in ihrem Podcast über innere Unruhe, die sie einer Mischung aus öffentlicher Aufmerksamkeit und hormonellen Veränderungen zuschreibt. Sie beschrieb, wie ein einziger unfreundlicher Arbeitsmail-Eingang sich wie ein "Schlag ins Gesicht" anfühlen könne, und betonte, dass sie mit Therapeutinnen und einem Nervensystem-Spezialisten an Stabilität arbeite. Halt findet sie außerdem zu Hause: "Heilung kommt von meiner Familie, von meinen Kindern und meinem Mann", sagte sie.

Privat hatte sich bei Gwyneth zuletzt einiges verschoben: Nachdem die Kinder Apple (21) und Moses (19) ihr eigenes Leben gestartet haben, hat die Schauspielerin wieder mehr Raum für sich – und nutzt ihn offenbar, um neue Routinen zu festigen. Spaziergänge an der Küste, frühe Bettruhe statt nächtlicher Mails, ein klarer Feierabend und dieses befreiende "in die Büsche schreien" wirken wie Elemente eines frisch geordneten Alltags. Wer sie kennt, weiß, dass Nähe zu ihren Liebsten ein wichtiger Anker ist. Die Hollywood-Ikone hält Familie, Rituale und kleine Pausen hoch – und zeigt mit ihrer radikal ehrlichen Art, dass Selbstfürsorge manchmal genauso simpel wie laut sein darf.

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter in Beverly Hills

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin bei der New-York-Premiere von A24s "Marty Supreme"