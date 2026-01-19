Gwyneth Paltrow trauert um Modelegende Valentino (†93)

Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (53) hat mit bewegenden Worten Abschied von Mode-Maestro Valentino (†93) Garavani genommen, der am Montag (19. Januar) im Alter von 93 Jahren in Rom verstarb. Die Oscar-Preisträgerin veröffentlichte auf Instagram einen herzzerreißenden Tribut, der die tiefe Verbindung zwischen der Schauspielerin und dem italienischen Designergenie offenbart. "Ich hatte das große Glück, Valentino zu kennen und zu lieben – den wahren Menschen im Privaten kennenzulernen", so Gwyneth. Sie beschreibt den verstorbenen Designer als einen Mann, der "verliebt in die Schönheit war, in seine Familie, seine Musen, seine Freunde". Besonders rührend sind ihre Erinnerungen an seine Ermahnungen: Sie liebte es, wie er sie immer dazu drängte, "wenigstens ein bisschen Mascara zu tragen", wenn sie zum Abendessen kam.

Die Beziehung zwischen Gwyneth und Valentino war weit mehr als nur eine professionelle Zusammenarbeit – sie war eine wahre Freundschaft, die sich über Jahre hinweg entwickelte. Der Modezar kleidete die Goop-Gründerin für unzählige hochkarätige Events, darunter mehrere Met Gala-Auftritte und prestigeträchtige Hollywood-Award-Shows, wie die Daily Mail berichtet. Besonders unvergesslich bleibt ihr Auftritt bei der Met Gala 2013, als sie in einem atemberaubenden rosafarbenen Valentino-Kleid über den roten Teppich schwebte. Den Höhepunkt ihrer modischen Zusammenarbeit bildete jedoch Gwyneths Hochzeit mit Produzent Brad Falchuk im Jahr 2018, für die Valentino ein traumhaftes weißes Spitzenkleid kreierte. Die Schauspielerin verbrachte auch regelmäßig ihre Freizeit mit dem Designer und begleitete ihn auf seiner luxuriösen Yacht, wo sie gemeinsam mit anderen prominenten Freunden entspannte Stunden erlebte. "Ich liebte sein schelmisches Lachen", erinnert sich Gwyneth in ihrem Tribut an die privaten Momente mit dem Modeschöpfer.

Mit Valentinos Tod geht nicht nur für Gwyneth, sondern für die gesamte Modewelt eine Ära zu Ende. Der Designer, der fast ein halbes Jahrhundert lang die internationale Fashion-Szene prägte, hinterlässt ein unvergleichliches Erbe. Seine Stiftung würdigte ihn als "wahre Quelle des Lichts, der Kreativität und Vision". Über Generationen hinweg vertrauten Königinnen, First Ladies und Hollywood-Ikonen wie Jackie Kennedy Onassis, Julia Roberts (58) und Königin Rania von Jordanien (55) auf seine Kunstfertigkeit. Valentinos Philosophie war klar definiert: "Ich weiß, was Frauen wollen. Sie wollen schön sein." Seine charakteristischen Markenzeichen – das berühmte Valentino-Rot, opulente Spitze, verspielte Schleifen und feminine Rüschen – verwandelten jeden Auftritt in einen unvergesslichen Moment. Gwyneth beendet ihren bewegenden Abschied mit den Worten: "Das fühlt sich wie das Ende einer Ära an. Er wird von mir und allen, die ihn liebten, schmerzlich vermisst werden. Ruhe in Frieden, Vava." Die Beerdigung des Modezars findet am Freitag in der Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Rom statt.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow war eng mit Valentino befreundet

Getty Images Bei Valentinos "Mirabilia Romae" in Rom: Giancarlo Giammetti, Gwyneth Paltrow und Valentino Garavani verfolgen die Show

Getty Images Valentino Garavani und Gwyneth Paltrow bei der Valentino Haute Couture Show während der Paris Fashion Week 2019

