Nicole Kidman soll bis zuletzt um ihre Ehe gekämpft haben

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57), eines der bekanntesten Paare Hollywoods, sollen sich nach 19 Jahren Ehe getrennt und die Scheidung eingereicht haben. Wie Medienberichte bestätigen, soll der Countrysänger das gemeinsame Heim bereits verlassen haben und nun allein in einem neuen Haus in Tennessee wohnen. Während Nicole "um die Ehe gekämpft" und die Trennung offenbar nicht gewollt habe, berichtet eine Quelle bei People, dass ihre Familie, insbesondere ihre Schwester Antonia, ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehe. Offizielle Statements der beiden Stars stehen bislang aus.

Die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Musiker begann 2005, nachdem sich ihre Wege zufällig in New York gekreuzt hatten – ein Moment, der Nicole schon damals denken ließ, dass er der Mann fürs Leben sein könnte. Nur ein Jahr später gaben sie sich in Sydney das Eheversprechen. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Töchter hervor, Sunday Rose und Faith Margaret, die mittlerweile 17 und 14 Jahre alt sind. Noch im Juni postete Nicole ein romantisches Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, um den 19. Hochzeitstag zu feiern. Keith hingegen kommentierte den Jahrestag nicht öffentlich.

Die Trennung wirft nun viele Fragen auf. Bereits in der Vergangenheit sprach Nicole offen über die Höhen und Tiefen ihrer Partnerschaft, darunter auch den Wert von Überraschungen, wie sie in romantischen Date-Nights immer wieder von Keith kamen. Dies galt als einer der Gründe dafür, warum ihre Beziehung so lange Bestand hatte. Nun sieht alles anders aus. Für Fans und Beobachter des Paares ist diese Entwicklung unerwartet, da ihre Liebe über zwei Jahrzehnte als eine der stabilen Verbindungen in der Welt der Stars galt.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014