Nicht Chris: Eva Benetatou deutet "Papafigur" für Sohn an

Evanthia Benetatou (33) hat bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" offen über ihren Sohn gesprochen und dabei eine klare Botschaft gesetzt. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass George inzwischen eine wichtige männliche Bezugsperson an seiner Seite habe. "Mittlerweile hat er eine sehr enge Bezugsperson, die ihm sehr viel Liebe schenkt, also eine männliche Bezugsperson, die immer für ihn da ist und die er vielleicht auch als Papafigur sehen könnte", berichtete Eva im Interview. Gleichzeitig betonte sie: "Aber er weiß dennoch, wer sein Vater ist." Über den Kindsvater Chris Broy (36) sagte sie, er suche aktuell keinen Kontakt zu George.

Auf die Frage, ob hinter der "Papafigur" ein neuer Partner stehe, reagierte Eva ausweichend. "Nein, es gibt keinen Mann in meinem Leben. Es gibt viele Männer in meinem Leben", antwortete sie kryptisch gegenüber Promiflash. Namen wollte sie nicht nennen. Klar ist: Es geht ihr um Stabilität für George und um Menschen, die verlässlich für ihn da sind. Die Influencerin unterstrich, dass die erwähnte Bezugsperson Zuneigung schenkt und präsent ist, ohne den Platz des leiblichen Vaters einzunehmen.

Bereits vor zwei Wochen hatte Eva in einem Interview mit RTL offen über den schmerzlichen Kontaktabbruch zwischen George und Chris gesprochen. "Der Vater ist aktuell gar nicht integriert, also seit Juni 2024", stellte die einstige Sommerhaus-Kandidatin klar. Die Abwesenheit des Kindsvaters sei für sie und vor allem für ihren Sohn sehr belastend. Besonders schwer habe es Eva getroffen, zu sehen, wie sehr George unter der fehlenden Vaterrolle litt. "Mein größter Schmerz ist, dass ich sehe, wie mein Kind einen Vater braucht und auch nach ihm verlangt", gab sie ehrlich zu.

Imago Eva Benetatou, November 2025

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George