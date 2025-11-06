Wer soll Promihof gewinnen? Chris Broy bleibt diplomatisch

Für Chris Broy (36) ist das Abenteuer in der Reality-TV-Show Der Promihof vorbei. Nach seinem Ausscheiden zog der Social-Media-Star im Gespräch mit Promiflash ein Fazit über seine Teilnahme und die übrigen Kandidaten. Gefragt, wem er den Sieg gönnen würde, blieb er neutral und antwortete mit einer reflektierten Sichtweise: "Was heißt schon gewinnen oder verlieren? Selbst ich würde mich als Gewinner sehen, weil ich mich gegen diese ganze Allianz-Kacke gestellt habe." Damit spielte Chris auf die taktischen Gruppierungen an, die sich innerhalb der Show gebildet hatten.

Obwohl er selbst nicht mehr um den Titel kämpfen kann, sieht er noch andere Teilnehmende mit Gewinnchancen – auch abseits eines offiziellen Sieges. "Ich glaube, bei einigen anderen ist das genauso – sie werden als Gewinner herausgehen, auch wenn sie nicht den Titel holen", fügte er hinzu. Konkrete Namen nannte Chris aber nicht.

Abseits des Promihofs ist Chris Broy längst eine feste Größe in den sozialen Medien und der Reality-Welt. Im Promiflash-Interview verriet er auch, wer ihm bei der Ausstrahlung so richtig auf die Nerven geht: "Emma! Wir verstehen uns eigentlich, also kein richtiges Problem. Aber im Format – und jetzt bei der Ausstrahlung – wow!"

Chris Broy, "Das Promihof"-Teilnehmer

Chris Broy in "Der Promihof"

Chris Broy, "Das Promihof"-Teilnehmer

