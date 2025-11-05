Nach Promihof-Aus: Das war besonders hart für Chris Broy

Für Chris Broy (36) ist das Kapitel Der Promihof beendet – und der Social-Media-Star zieht ein ehrliches Fazit zu seinem TV-Abenteuer. Im Gespräch mit Promiflash verrät das Reality-TV-Gesicht, welche Hürden es auf dem Hof wirklich gab. "Hart waren eher die Partys – und das frühe Aufstehen. Ich werde wohl langsam alt!", lachte er. Die offenen Worte fallen direkt nach seinem Auszug aus der Show, die das Zusammenleben prominenter Kandidaten auf dem Land auf die Probe stellt.

Aber der Promihof hatte alles andere als nur Schattenseiten, wie Chris deutlich macht. "Das Leben mit den Tieren und auf dem Hof hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe gerne Aufgaben übernommen", behauptete er gegenüber Promiflash. Abschließend fasst der Fitnessfan zusammen: "Es war zwar eine relativ kurze, aber sehr schöne und intensive Zeit. Ich hab versucht, ein bisschen das Ruder zu übernehmen und das Spielgeschehen aktiv positiv zu beeinflussen."

Während des Promiflash-Interviews gab der Reality-TV-Star auch einen Blick darauf, wie es ihm momentan geht – vor allem nach seinem Boxkampfsieg gegen Adriana Salvaggio. "Bei mir läuft's aktuell ganz gut! Nach meinem gewonnenen MMA-Kampf bei 'The Hype' habe ich mich zwar etwas zurückgezogen, aber jetzt bin ich wieder da – natürlich auch wegen der Ausstrahlung von 'Der Promihof'." Chris ist seit einigen Jahren ein bekanntes Gesicht im Reality-TV und nahm an Formaten wie Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars oder Beauty & The Nerd teil. Zudem sorgte seine frühere Beziehung mit Evanthia Benetatou (33) für Schlagzeilen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Chris Broy in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Chris Broy, "Das Promihof"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Chris Broy, "Das Promihof"-Teilnehmer

Anzeige