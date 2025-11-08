Eva Benetatous Sohn sagte mit drei: "Habe keinen Papa mehr"

Evanthia Benetatou (33) hat bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" eine erschütternde Szene aus ihrem Familienalltag geschildert. Die Reality-TV-Bekanntheit, die mit Chris Broy (36) den gemeinsamen Sohn George hat, erzählte im Promiflash-Interview, dass der heute Vierjährige den fehlenden Kontakt zu seinem Vater längst wahrnimmt. "Er hat mit drei Jahren gesagt: 'Ich habe keinen Papa mehr'", berichtete Eva. Zwischen Chris und George gibt es laut der Influencerin derzeit keinen Kontakt.

Eva bemüht sich nach eigener Darstellung weiter um die Annäherung zwischen Vater und Sohn. "Ich werde immer wieder gnadenlos versuchen, den Kontakt zu suchen, weil mir das halt einfach wichtig für mein Kind ist. Und genau das habe ich auch die letzten Monate und letzte Woche gemacht", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Warum die Kontaktaufnahme scheitert, könne sie nicht beantworten: "Ich weiß es nicht. Das muss er selber für sich entscheiden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles, was ich tun konnte und Versuche, die ich gemacht habe, habe ich versucht. Und der Einzige, der darunter leidet, ist halt einfach immer noch unser Kind", so die Mama mit bedrückter Miene.

Der kleine George hat dennoch eine enge männliche Bezugsperson in seinem Leben, die ihm wohl viel Liebe und Zuwendung schenkt. Auch wenn Chris momentan keinen Kontakt zu ihm hat, weiß der Junge laut seiner Mutter genau, wer sein Vater ist. "Mittlerweile hat er eine sehr enge Bezugsperson, die ihm sehr viel Liebe schenkt, also eine männliche Bezugsperson, die immer für ihn da ist und die er vielleicht auch als Papafigur sehen könnte", plauderte die 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Imago Eva Benetatou, November 2025