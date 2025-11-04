Emma ist für Chris Broy die größte Nervensäge im Promihof

Chris Broy (36) ist raus bei Der Promihof – und zieht kurz nach dem Exit im Gespräch mit Promiflash ein ehrliches Fazit zu seinen Wochen im TV-Format. Der Social-Media-Star verrät, wer ihm während der Dreharbeiten am meisten auf die Nerven ging. Chris antwortet lachend und ohne Umschweife: "Emma! Wir verstehen uns eigentlich, also kein richtiges Problem. Aber im Format – und jetzt bei der Ausstrahlung – wow!" Was er damit genau meint, führt der Ex von Evanthia Benetatou (33) nicht weiter aus.

Im Promiflash-Interview betont Chris, dass die Stimmung auf dem Hof insgesamt positiv gewesen sei – und dennoch habe es klare Favoriten gegeben. Besonders ans Herz sei ihm Alessandra Riili gewachsen: "Bei den Frauen natürlich Alessandra, die ich ja schon länger kenne." Darüber hinaus hebt er hervor, wie gut die Dynamik mit frischen Gesichtern in der Reality-Bubble war: "Aber auch die Neuen wie Nina Reh und Fritz Wagner waren mega." Der Realitystar beschreibt die Zeit am Set als willkommene Rückkehr ins Genre: "Insgesamt war es einfach schön, mal wieder Reality mit coolen und teils neuen Leuten im Business zu machen." Nach der Show sei der Austausch nicht abgerissen: "Ich habe mit mehreren noch Kontakt – natürlich auch wegen der Ausstrahlung. Bei Freundschaften bin ich aber grundsätzlich vorsichtig."

Chris ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht in der Reality-Welt. Vor wenigen Wochen machte er jedoch in einer Fragerunde auf Instagram deutlich, dass er seine TV-Karriere mittlerweile kritisch sieht. Auch für aufstrebende Influencer fand er klare Worte: "Ich würde niemandem empfehlen, in dieses Game einzusteigen." Chris machte keinen Hehl daraus, dass sich die Branche verändert habe. Heute mache man weniger Geld, zahle jedoch einen hohen Preis dafür.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Emma Fernlund und Chris Broy

Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili im Dezember 2024

RTLZWEI Chris Broy in "Der Promihof"