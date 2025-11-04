Emma ist für Chris Broy die größte Nervensäge im Promihof
Chris Broy (36) ist raus bei Der Promihof – und zieht kurz nach dem Exit im Gespräch mit Promiflash ein ehrliches Fazit zu seinen Wochen im TV-Format. Der Social-Media-Star verrät, wer ihm während der Dreharbeiten am meisten auf die Nerven ging. Chris antwortet lachend und ohne Umschweife: "Emma! Wir verstehen uns eigentlich, also kein richtiges Problem. Aber im Format – und jetzt bei der Ausstrahlung – wow!" Was er damit genau meint, führt der Ex von Evanthia Benetatou (33) nicht weiter aus.
Im Promiflash-Interview betont Chris, dass die Stimmung auf dem Hof insgesamt positiv gewesen sei – und dennoch habe es klare Favoriten gegeben. Besonders ans Herz sei ihm Alessandra Riili gewachsen: "Bei den Frauen natürlich Alessandra, die ich ja schon länger kenne." Darüber hinaus hebt er hervor, wie gut die Dynamik mit frischen Gesichtern in der Reality-Bubble war: "Aber auch die Neuen wie Nina Reh und Fritz Wagner waren mega." Der Realitystar beschreibt die Zeit am Set als willkommene Rückkehr ins Genre: "Insgesamt war es einfach schön, mal wieder Reality mit coolen und teils neuen Leuten im Business zu machen." Nach der Show sei der Austausch nicht abgerissen: "Ich habe mit mehreren noch Kontakt – natürlich auch wegen der Ausstrahlung. Bei Freundschaften bin ich aber grundsätzlich vorsichtig."
Chris ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht in der Reality-Welt. Vor wenigen Wochen machte er jedoch in einer Fragerunde auf Instagram deutlich, dass er seine TV-Karriere mittlerweile kritisch sieht. Auch für aufstrebende Influencer fand er klare Worte: "Ich würde niemandem empfehlen, in dieses Game einzusteigen." Chris machte keinen Hehl daraus, dass sich die Branche verändert habe. Heute mache man weniger Geld, zahle jedoch einen hohen Preis dafür.