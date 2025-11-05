Erstaunlich: So viel nahm Chris Broy bei "Der Promihof" ab

Seine Zeit bei Der Promihof ist vorbei und hat bei Chris Broy (36) offenbar deutliche Spuren hinterlassen. Der Social-Media-Star sprach kürzlich in einem Interview mit Promiflash über eine sichtbare Veränderung: Während seiner Teilnahme an dem Format habe er drei bis fünf Kilogramm abgenommen. "Ich war da ja schon mitten im MMA-Training", ließ der 36-Jährige wissen und fügte hinzu, dass er sich bewusst für diesen Wandel entschieden habe, nachdem er sich im Fernsehen sah. "Den Chris wie bei AYTO soll es im TV nicht mehr geben!", erklärte er mit einem Lachen.

Der ehemalige Sommerhaus-der-Stars-Kandidat steckte zu der Zeit bereits intensiv in der Vorbereitung auf seinen Kampf bei dem Promi-Event "The Ultimate Hype". Die Auswirkungen dieser Trainingseinheiten waren nicht nur an der Waage abzulesen, sondern auch an seinen Leistungen im Ring sichtbar. Im Mixed Martial Arts trat Chris gegen Adriano Salvaggio an und sicherte sich einen klaren Sieg durch ein technisches K.o. Der Kampfsport scheint für den Realitystar ein wichtiger Teil seiner persönlichen Weiterentwicklung zu sein.

Die Zeit im Promihof dürfte Chris aber nicht nur wegen seines Gewichtsverlusts im Gedächtnis bleiben. Auch das ständige Liebeschaos hinterließ Eindruck bei dem Social-Media-Star. Im Gespräch mit Promiflash fand Chris deutliche Worte zum wilden Treiben von seinen Mitstreitern Tim Kühnel und Emma Fernlund (24): "Na ja, was soll ich sagen? Wenn Rummachen und Sex der Grund sind, warum man eingeladen wird, dann haben die beiden ihre Rolle perfekt erfüllt."

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit

RTL / Julia Feldhagen Charlotte Würdig, Chris Broy und Adriano Salvaggio

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

