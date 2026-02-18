Can Kaplan spricht erstmals öffentlich über neue Freundin

Realitystar Can Kaplan hat nun offiziell bestätigt, dass er wieder vergeben ist. Der 28-Jährige, der unter anderem durch seine Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars bekannt wurde, verriet gegenüber RTL, dass er mittlerweile eine neue Freundin an seiner Seite hat. Die Glückliche heißt Shanna, ist 23 Jahre alt und studiert Fitnessökonomie. Nachdem Can zuletzt mit mysteriösen Bildern auf Instagram für Spekulationen gesorgt hatte, lüftet er nun das Geheimnis um seine neue Liebe. "Nach der letzten Trennung musste ich erst mal zu mir finden und habe dann später auch wieder gedatet", erklärte der Unternehmer gegenüber dem Sender.

Die Beziehung zwischen Can und Shanna ist bereits ernster, als viele vielleicht vermuten würden. Die beiden kennen sich seit Mitte 2025 und haben ihre Liebe bisher geheim gehalten. Mittlerweile wohnen sie sogar schon zusammen – Shanna ist aus Köln zu Can gezogen. "Shanna ist ein herzensguter und lieber Mensch. Sie unterstützt mich, wo sie kann, und ich unterstütze sie. Das ist definitiv eine Beziehung auf Augenhöhe", schwärmte Can von seiner neuen Partnerin. Kennengelernt haben sich die beiden über Cans Beauty-Unternehmen Beautinda, in dem Shanna als Werkstudentin tätig ist. "Wir haben eine Kooperation mit ihrer Hochschule", verriet er und erzählte weiter: "So können wir uns zugleich noch öfter sehen."

Can ist nicht nur in der Liebe, sondern auch beruflich erfolgreich unterwegs. Seit mehreren Jahren ist er im Beauty-Bereich aktiv und mit seinem Unternehmen bereits in drei Ländern tätig. Als Nächstes plant er die Expansion nach Frankreich und will zudem im digitalen Bereich weitere Angebote schaffen. "Die meisten kennen mich nur als Reality-Menschen und wissen gar nicht, dass ich zum Beispiel auch einen sehr guten Masterabschluss habe und sehr viel arbeite", stellte er klar. Demnächst wird er auf der Beautymesse in Düsseldorf einen Vortrag halten – vermutlich mit Unterstützung seiner neuen großen Liebe an seiner Seite. Seine Vergangenheit mit Walentina Doronina (25) und die unschöne Trennung der beiden scheint er damit nun endgültig hinter sich gelassen zu haben.

IMAGO / Funke Foto Services Can Kaplan, Unternehmer

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und seine Freundin Shanna

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

