Kehrt Cillian Murphy im "Peaky Blinders"-Sequel zurück?

Cillian Murphy (49), bekannt aus der Serie Peaky Blinders, wird bei dem kommenden Sequel zur Erfolgsserie als Executive Producer an Bord sein. Nach sechs erfolgreichen Staffeln wird die Geschichte der Shelby-Familie somit fortgesetzt, doch diesmal rückt eine neue Generation ins Zentrum der Handlung. Serienschöpfer Steven Knight (66) erklärte, dass die Serie weiterhin in Birmingham verankert bleibe und sich die Zuschauer auf spannende Abenteuer freuen können. Ob Cillian, der in der Ursprungsserie Tommy Shelby verkörperte, auch vor der Kamera zu sehen sein wird, bleibt jedoch offen. Geplant sind laut Stuttgarter Nachrichten zwei Staffeln mit jeweils sechs Folgen, die in Großbritannien von der BBC und international über Netflix ausgestrahlt werden sollen.

Bevor es zum Sequel kommt, dürfen sich Fans jedoch auf den Film "The Immortal Man" freuen, der zeitlich vor den neuen Episoden angesiedelt ist. Cillian übernimmt dabei erneut die Hauptrolle und wird von Stephen Graham, Rebecca Ferguson (39), Barry Keoghan (32) und Tim Roth (64) unterstützt. Die Veröffentlichung des Films, der die Brücke zwischen der Originalserie und der Fortsetzung schlagen soll, ist für Anfang 2026 geplant. Über den weiteren Cast für die Serie gibt es bislang keine Angaben, doch die kreativen Köpfe hinter dem Projekt versprechen eine mitreißende Fortsetzung im bekannten "Peaky Blinders"-Stil.

"Peaky Blinders" wurde durch sechs Staffeln zum weltweiten Phänomen und beendete seine Erzählung ursprünglich mit einem dramatischen Finale. Die Serie überzeugte durch starke Charaktere und eine düstere Atmosphäre. In einem früheren Interview hatte Cillian die Zusammenarbeit mit Steven Knight und die Arbeit an der komplexen Figur von Thomas Shelby in höchsten Tönen gelobt, auch wenn die Vorbereitungen auf die Rolle nicht immer einfach waren. Fans der Serie hoffen deshalb, dass Cillian auch im neuen Format nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera zu sehen sein wird. Die kommenden Jahre versprechen auf jeden Fall neue Höhepunkte für das "Peaky Blinders"-Universum.

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Netflix / ROBERT VIGLASKY PHOTOGRAPHY Barry Keoghan im "Peaky Blinders"-Film

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

