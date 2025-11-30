Oscar-Gewinner Cillian Murphy und sein Horrorfilm-Geheimnis

Cillian Murphy (49), bekannt für seine eindrucksvollen Rollen in Peaky Blinders und "Oppenheimer", hat verraten, welcher Film ihn schon seit Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt: "Shining" von Stanley Kubrick (†70). Der Kult-Horrorfilm aus dem Jahr 1980, der auf einem Roman von Stephen King (78) basiert, lässt den Schauspieler immer wieder aufs Neue erschaudern. "Dieser Film macht mir bis heute Angst", gestand Cillian in einem BBC-Interview. Insbesondere eine Szene habe ihn nachhaltig geprägt. "Der Aufzug und die Mädchen – das kann ich mir einfach nicht ansehen", sagte der Oscar-Preisträger.

Cillians Aussage kommt überraschend, schließlich spielte er einst selbst in einem Horrorklassiker mit. Seinen Durchbruch schaffte er 2003 in Danny Boyles (69) Endzeit-Hit "28 Days Later", der gerade erneut die Streaming-Charts erobert. Der Film gilt als richtungsweisend für das moderne Zombie-Kino. Cillians Darstellung des Fahrradkuriers Jim, der nach dem Ausbruch eines tödlichen Virus in einer verwüsteten Welt ums Überleben kämpft, sorgt bis heute für Gänsehaut. Inzwischen konzentriert sich Cillian vor allem auf komplexe Charakterstudien und Dramen. Bei der im Jahr 2023 erschienenen Fortsetzung des Zombieklassikers, "28 Years Later", war er nicht an Bord. Anfang 2026 soll der dritte Teil der Reihe an den Start gehen. Gerüchte über einen möglichen Cameo-Auftritt des Schauspielers in "28 Years Later: The Bone Temple" halten sich hartnäckig.

Cillian hat eine Vorliebe für Filme, in denen psychologische Spannung wichtiger ist als laute Effekte. Dass er "Shining" als seinen Lieblingsschocker nennt, passt perfekt ins Bild. Auch privat bevorzugt der Schauspieler die ruhigen Töne. Cillian meidet große Auftritte fernab der Filmsets und konzentriert sich lieber auf Familie und Musik – seine erste Leidenschaft, bevor die Schauspielerei rief. Mit seiner Frau Yvonne McGuinness (53) und seinen beiden Söhnen lebt er in Dublin, weitab vom Hollywoodzirkus, ein bodenständiges und unaufgeregtes Leben.

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Getty Images Cillian Murphy mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen bei den Oscars 2024