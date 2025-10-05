Bittere Kritik: Das ist Cillian Murphys miesester Film

Cillian Murphy (49), bekannt durch seine beeindruckende Leistung als J. Robert Oppenheimer in Christopher Nolans (55) Film "Oppenheimer", hat sich über die Jahre einen Namen als vielschichtiger Schauspieler gemacht. Doch nicht jedes Projekt des Iren stößt auf ähnliche Begeisterung. Besonders das Drama "Aloft" aus dem Jahr 2014 wurde laut Filmstarts.de von vielen Zuschauern regelrecht zerrissen. Der Film, in dem Cillian an der Seite von Jennifer Connelly (54) zu sehen ist, erzählt die Geschichte eines Falkenzüchters und seiner schwierigen Beziehung zu seiner Mutter, einer Wunderheilerin.

Die Kritiken zu "Aloft" sind teilweise verheerend. Auf der Plattform Rotten Tomatoes bewerten lediglich 27 Prozent der Zuschauer den Film positiv, während das Kritikerurteil mit 16 Prozent noch strenger ausfiel. Kommentare wie "zwei Stunden meines Lebens, die ich nie zurückbekomme" sind keine Seltenheit. Der Film, der von Claudia Llosa (48) inszeniert wurde, wurde auf der Berlinale gezeigt, erhielt in Deutschland aber keinen regulären Kinostart. Ein Kritiker nannte das Melodram "dünn gestrickt", während andere die Handlung als chaotisch und überfordernd bezeichneten.

Während sich Cillian heute hauptsächlich durch qualitativ hochwertige Projekte wie "Oppenheimer" oder Serien wie Peaky Blinders einen Namen macht, zeigt seine Filmografie eine enorme Vielfalt. Neben seiner Arbeit als Schauspieler hat er private Leidenschaften, die seine Fans immer wieder überraschen. Vor allem Musik ist ein großes Hobby des Iren. Bei einem Festival in seiner Heimatstadt zeigte Cillian vor Kurzem seine Fähigkeiten als DJ. Dabei bewies er, dass er nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter dem Mischpult eine beachtliche Leidenschaft und Kreativität an den Tag legt.

