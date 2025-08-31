Sabrina Carpenter schmeichelt Exen mit Songs über sie

Sabrina Carpenter (26) begeistert ihre Fans derzeit mit ihrem neuen Album "Man's Best Friend". Besonders ein Titel sorgt laut US Weekly für Gesprächsstoff: Der Song "Go Go Juice" scheint Anspielungen auf die Ex-Freunde der Sängerin zu enthalten. In der eingängigen Hookline heißt es: "Könnte John oder Larry sein, mein Gott, wer weiß? Oder der, der sich auf 'Schurke' reimt, wenn ich mich so fühle." Sofort begann das Rätselraten: Fans vermuten, dass es sich bei "John" um Shawn Mendes (27) handelt, mit dem Sabrina 2023 eine kurze Romanze hatte, während "Larry" auf Barry Keoghan (32) anspielt, mit dem sie bis Ende 2024 liiert war. Selbst Joshua Bassett und Dylan O'Brien (34) könnten in subtile Wortspiele eingebunden sein.

In einem Interview mit CBS Mornings am 29. August sprach Sabrina über ihre Herangehensweise an Beziehungen und wie diese ihre Musik beeinflussen. Dabei machte sie keinen Hehl daraus, dass ihre Partner wissen, worauf sie sich einlassen: "Ich bin ziemlich offen, dass ich Songs schreibe. Meistens fühlen sie sich ziemlich geschmeichelt, wenn sie erwähnt werden, ob positiv oder negativ", erzählte sie der Moderatorin Gayle King (70). Die Sängerin gesteht, dass sie bewusst keine Namen nennt. Stattdessen überlässt sie es lieber ihren Fans, eigene Interpretationen zu entwickeln. Ihr Hauptziel sei es, mit ihrer Musik Spaß und Emotionen zu vermitteln, ohne sich zu stark zu zensieren – auch wenn ihre Texte manchmal "mutig" oder "zu viel Information" sein könnten.

Schon mit ihrem Song "Manchild" gab Sabrina einen Einblick in ihre künstlerische Entwicklung. Auf Instagram verriet sie, dass der Track ein Rückblick auf bewegte Zeiten ist. Nun setzt sie diesen Weg mit ihrem Album "Man's Best Friend" fort. Mit unkonventionellem Stil – musikalisch wie modisch – zeigt Sabrina ihre Persönlichkeit und ihre Vorstellung von echter Authentizität. Mit ihrem Talent überrascht sie Fans immer wieder – und schickt dabei offenbar auch ein kleines Augenzwinkern an so manche Ex-Freunde.

Getty Images Sabrina Carpenter im Juni 2025

Getty Images, Getty Images Barry Keoghan und Sabrina Carpenter

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025