Hürdenreich: Katharina Eisenblut kämpft für Baby Nummer drei

Katharina Eisenblut (31) und ihr Partner Dominic geben intime Einblicke in ihre aktuelle Familienplanung: Die Influencerin wünscht sich zu Sohn Emilio und der gemeinsamen Tochter Emilia noch ein drittes Kind – doch so leicht lässt sich dieser Traum nicht umsetzen. Im Gespräch mit Promiflash erzählt sie offen, wie die beiden das Thema angehen und warum ihr Kinderwunsch gerade mehr Kraft kostet als gedacht. Zwischen Alltagsstress, Müdigkeit und gesundheitlichen Hürden müssen sie ihre Vorstellung von der perfekten Planung immer wieder der Realität anpassen. "Wir versuchen es geplant anzugehen, aber das Leben hält sich nicht an Kalender", betont sie und fügt hinzu: "Bei mir kommt Endometriose dazu, was eine Schwangerschaft zusätzlich erschwert. Das ist emotional belastend und körperlich herausfordernd."

An ihrem Ziel, die Familie zu vergrößern, halten die beiden jedoch grundsätzlich fest. "Der Kinderwunsch ist da, aber die Realität ist gerade stärker", betont Katharina. Die Familienplanung sei noch nicht abgeschlossen, doch der Alltag bremse sie spürbar aus. "Wir wollten immer drei Kinder. [...] Aber aktuell merken wir, wie schwierig das im Alltag ist. Wir sind müde. Wir haben wenig Zeit. Wir schaffen es nicht, dreimal die Woche intim zu sein und gezielt auf fruchtbare Tage zu achten", schildert sie gegenüber Promiflash ehrlich. Deshalb stehen sie aktuell an einem Punkt, an dem sie sich fragen, ob sie weiter konsequent an ihrem Plan festhalten oder bewusst Druck aus der Situation nehmen wollen.

Der Wunsch nach einer großen Familie war von Anfang an ein gemeinsames Ziel. "Als wir uns kennengelernt haben, war klar: Wir wollen drei Kinder. Wir haben bereits zwei, und trotzdem war da immer dieses Gefühl, dass unsere Familienplanung vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen ist. Wir lieben Kinder", erzählt Katharina. Bereits vor einigen Wochen hatte die zweifache Mutter in ihrer Instagram-Story mit Dominic über das Thema Baby gesprochen und angekündigt, mit der Verhütung aufzuhören. Damals kam sie in einem Pyjama mit Dominics Gesicht darauf ohne Umschweife zur Sache: "Lass uns anfangen, ein Baby zu machen!" Nun wird deutlich, dass der Weg zum Wunschkind steiniger ist als gedacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025