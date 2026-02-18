Vor Abnahme: Fiese Kommentare belasteten Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut (31) lässt ihre Fans auf Social Media regelmäßig an ihrem Leben teilhaben – dazu gehört auch ihre Abnehmreise nach der Geburt ihrer Tochter Emilia. Die Sängerin nahm insgesamt 38 Kilogramm ab und teilte ihre Transformation offen mit ihrer Community. Im Interview mit Promiflash spricht Katharina nun ausführlich über diese intensive Zeit und verrät, welche Herausforderungen sie dabei meistern musste. Dabei wird deutlich, dass der Weg alles andere als einfach war und sie nicht nur körperlich, sondern auch mental an ihre Grenzen ging. "Die größte Herausforderung waren nicht nur Disziplin und Ernährung, sondern auch Kommentare wie 'Du bist fett' oder 'Du musst noch mehr abnehmen'. So etwas trifft, auch wenn man stark wirkt", erklärt sie.

Die DSDS-Bekanntheit gibt zu, dass sie nicht besonders gerne extrem viel Sport macht und viel Durchhaltevermögen brauchte. Trotz des Drucks durch negative Stimmen habe sie aber gelernt, dass sie Dinge durchziehen kann, und gewann dadurch "viel mehr innere Stärke". Gleichzeitig betont Katharina gegenüber Promiflash, dass sie durch Social Media vor allem Motivation und keine zusätzliche Belastung gespürt habe: "Die positiven Rückmeldungen, besonders von Frauen, haben mich eher gestärkt als belastet." Auch ihre Transformation öffentlich zu teilen, empfand die Influencerin als befreiend. Sie wollte mit ihrer Offenheit zeigen, dass Cellulite und Gewichtsschwankungen völlig normal sind: "Man darf echt sein. Wenn man sich nicht verstellt, kann einem auch niemand etwas nehmen."

Vor rund fünf Wochen überraschte die Musikerin ihre Fans mit einem aufsehenerregenden Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram. In ihrer Story zeigte Katharina ganz offen, wie sie "38 Kilo in neun Monaten" verlor. Dazu präsentierte sie zunächst ein Video mit mehr Rundungen, bevor sie sich im sportlichen Outfit und mit lockigen Haaren sichtlich schlanker und tanzend in Szene setzte. Die 31-Jährige erklärte auch ihr Erfolgsrezept und verriet: "Ernährung umgestellt, Shakes, Saftkuren und Zuckerersatz." Während sie sich im ersten Clip noch zurückhaltend gab, strahlte im Nachher-Video die pure Freude über das Erreichte.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026