38 Kilo abgenommen: Katharina Eisenblut zeigt Transformation

Nach der Geburt ihrer Tochter Emilia widmete sich Katharina Eisenblut (31) in den vergangenen Monaten intensiv ihrer Rückkehr zur persönlichen Wohlfühlform. Nun sorgt die Sängerin mit einem neuen Clip auf Instagram für Staunen: In ihrer Story präsentiert sie einen Vorher-Nachher-Vergleich und schreibt dazu offen, sie habe "38 Kilo in neun Monaten" verloren. Im ersten Video erscheint die DSDS-Bekanntheit noch mit sichtbar mehr Rundungen, im zweiten präsentiert sie sich in Leggings und einem körperbetonten Oberteil, ihre Figur wirkt schlank, das Haar trägt sie lockig.

Zu ihren Abnehmerfolgen nennt Katharina auch gleich das Rezept, auf das sie gesetzt hat. Die Influencerin erklärt knapp, wie sie die Kilos nach der Schwangerschaft losgeworden ist. "Ernährung umgestellt, Shakes, Saftkuren und Zuckerersatz", fasst sie die wichtigsten Punkte zusammen. Im ersten Clip ist ihre kurvigere Silhouette unter weiter Kleidung versteckt, im zweiten rückt sie ihre Figur bewusst in den Fokus. Während sie im Vorher-Video eher ruhig wirkt, tanzt sie im Nachher-Clip – und zeigt offensichtlich ihre Freude über das Ergebnis der vergangenen Monate.

Abseits der aktuellen Bilder hatte die Social-Media-Bekanntheit zuletzt auch sehr offen über körperliche Veränderungen nach ihren Schwangerschaften gesprochen. In ihrer Instagram-Story erzählte die 31-Jährige, dass sie sich mit der hängenden Haut an ihrem Bauch nicht mehr wohlfühle und daher über eine Bauchstraffung nachdenke. "Ich weiß, es gibt Frauen, die haben das schlimmer. Die sollen sich bitte nicht getriggert fühlen. Ich rede nur von mir. Ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl mit dieser Situation", erklärte Katharina. Sie sei dankbar für ihre beiden Kinder, allerdings falle es ihr aktuell sehr schwer, ihren Körper so zu akzeptieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell, Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Collage: Katharina Eisenbluts Vorher-Nachher-Vergleich

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026