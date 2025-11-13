Kein kleiner Junge mehr: So groß ist John Travoltas Sohn Ben

John Travolta (71) genießt aktuell erholsame Tage mit seiner Familie in Norwegen. Zu seinem jüngsten Instagram-Post teilte der Hollywoodstar eine Aufnahme seines Sohnes Benjamin (14). Der Teenager, der am 23. November seinen 15. Geburtstag feiern wird, erklimmt dick eingepackt gemeinsam mit seinem Vater die Berge und lässt sich von der atemberaubenden Aussicht begeistern. In der Bildunterschrift schwärmt der Schauspieler: "Kein Berg ist zu hoch für meinen Sohn Ben. Liebe Grüße aus Norwegen." Die Aufnahme sorgt für Aufsehen, da der Junge auffällig gewachsen ist. Zuletzt zeigte ihn John in einem Posting im Januar, doch der Unterschied ist deutlich sichtbar.

Neben den vielen Likes und Kommentaren seiner Fans ließ es sich auch Johns Tochter Ella Bleu (25), die ältere Schwester von Ben, nicht nehmen, den Beitrag ihres Vaters zu kommentieren. Mit einem Herzaugen-Emoji und jubelnden Händen zeigte sie ihre Begeisterung über den Schnappschuss. John und Ella Bleu halten ihre Fangemeinde regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag auf Social Media auf dem Laufenden, doch Aufnahmen von Benjamin sind eher selten. Gerade deshalb sorgt das neue Foto von dem Teenager für große Resonanz und Begeisterung bei den Followern des Schauspielers.

Vor zwei Jahren verbrachte die Familie die Feiertage im Schnee. Damals postete John ein Foto von sich, Ella Bleu und Benjamin in Skimontur aus dem Skiresort. "Frohe Weihnachten an alle, wir lieben euch!", schrieb der Hollywoodstar zu dem Instagram-Schnappschuss. Auch seine Tochter teilte das Bild auf ihrem eigenen Profil und zeigte, wie eng der Zusammenhalt der Familie nach dem schweren Verlust war. Der Tod von Kelly Preston (†57) im Juli 2020 hatte die Familie tief getroffen. Besonders zum Hochzeitstag erinnerte John mit emotionalen Botschaften an seine verstorbene Frau: "Unser kleines Mädchen Ella. Ich bin so stolz auf dich. Und ich weiß, Mama wäre es auch."

Getty Images John Travolta, Oktober 2024

Instagram / johntravolta Benjamin Travolta, November 2025

Instagram / johntravolta Benjamin Travolta, John Travolta und Ella Bleu Travolta