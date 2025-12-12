Bodyshaming-Eklat: Kelly Osbourne wehrt sich gegen Hater

Kelly Osbourne (41) hat genug. Die "The Osbournes"-Bekanntheit hat sich in einer emotionalen Instagram-Story gegen Bodyshaming zur Wehr gesetzt und erklärt, wie der Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) ihr Leben verändert hat. Seit seinem tragischen Ableben im Juli dieses Jahres werde sie online mit harten Kommentaren zu ihrem Aussehen konfrontiert. "Wie denkt ihr, dass ich momentan aussehen soll?", fragte die Sängerin in ihrem Beitrag. Sie erklärte, die Trauer habe sie körperlich stark mitgenommen, sodass es ihr oft schwerfalle, zu essen.

Der Verlust des Rockstars ist für seine Tochter nur schwer zu ertragen. Wie sie während dieser schweren Phase aussehe, sei für Kelly absolut nebensächlich. "Die Tatsache, dass ich aus dem Bett steige und mich meinem Leben stelle, sollte mehr als genug sein", merkte sie in ihrem Beitrag an. Die Britin stimmte ihren Followern zu, dass sie aktuell krank wirke: "Es stimmt, ich bin gerade krank. Mein Leben steht komplett auf dem Kopf. Ich verstehe nicht, warum die Leute von mir erwarten, dass ich mich wieder aufraffe und so tue, als wäre alles in Ordnung in meinem Leben, obwohl das nicht der Fall ist."

Zu Gast bei "Piers Morgan Uncensored" nahm auch ihre Mutter Sharon Osbourne (73) ihre Tochter in Schutz. "Sie hat recht, und wenn sie nicht glücklich ist, ist sie nicht glücklich. Sie hat ihren Vater verloren", erklärte sie. Die Witwe des Musikers betonte, wie destruktiv die negativen Kommentare sein können, und unterstützte Kellys Standpunkt: "Sie kann momentan nichts essen. Das ist ein Abwehrmechanismus für Menschen, die unglücklich sind, für Eifersucht und für die Wahrnehmung, die Menschen von anderen haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, TV-Star

Anzeige Anzeige