Ex-GNTM-Star Sara Leutenegger hatte einst eine Fehlgeburt

Sara Leutenegger (31) hat in ihrem Podcast "What the Milf" ein tragisches Kapitel aus ihrem Leben offenbart. Die Influencerin erlitt vor einigen Jahren eine Fehlgeburt, als sie und ihr Mann Lorenzo Leutenegger sich sehnlichst ein Kind wünschten. Nachdem sie ein Jahr lang vergeblich versucht hatten, schwanger zu werden, ging Sara zu einer spezialisierten Frauenärztin. Diese stellte bei einem Ultraschall fest, dass sie schwanger war – bereits in der zehnten Woche. Doch die Ärztin teilte Sara mit, dass etwas nicht stimme. Da es Freitag war, bekam sie einen weiteren Abklärungstermin für den darauffolgenden Dienstag. Doch dazu kam es nicht mehr.

Das Kind überlebte nicht. "Ich war allein zu Hause und hatte sehr starke Schmerzen und viel Blut verloren. Es war leider klar, ich hatte eine Fehlgeburt erlitten", erzählt sie. Ihr Mann Lorenzo befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Geschäftsreise. Von ihrer damaligen Gynäkologin fühlte sich die 31-Jährige schlecht begleitet und hatte nicht einmal ihre Handynummer. "Zu wissen, dass ich soeben mein Kind verloren habe, dass mein Körper leer ist von weiterem Leben, ist tragisch und schwer zu ertragen", erklärte sie. Den Grund für die Fehlgeburt kennt sie bis heute nicht.

Trotz dieses schweren Schicksalsschlags versuchte Sara, optimistisch zu bleiben. Nur vier Monate später wurde sie mit ihrem ersten Sohn Lio schwanger, der heute fünf Jahre alt ist. Zwei Jahre später folgte ihr zweiter Sohn Pablo, der mittlerweile drei Jahre alt ist. Mit Lorenzo hat die Schweizerin somit ihre Familienplanung verwirklichen können und ist inzwischen zweifache Mutter. Bekannt wurde Sara vor allem durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's Next Topmodel im Jahr 2018. Damals verpasste sie knapp das Halbfinale.

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, Januar 2026

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, Januar 2026

