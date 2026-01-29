Gisele Bündchen feiert den ersten Geburtstag ihres Sohnes

Gisele Bündchen (45) feiert den ersten Geburtstag ihres Sohnes und lässt ihre Fans bei Instagram mit entzückenden Fotos daran teilhaben. Das Supermodel teilt eine ganze Reihe von Bildern aus dem vergangenen Jahr, die unter anderem sie selbst in stolzer Mama-Rolle zeigen. Besonders ein Foto fiel dabei auf: Ihr Sohn, in einem winzigen Gi gekleidet, begleitet von seinem Vater Joaquim Valente (36), der ihm erste Jiu-Jitsu-Griffe beibringt.

In der von Sonne, Strand und Natur geprägten Bilderauswahl wirkt die Familie besonders harmonisch und glücklich. Das Geburtstagskind scheint seine ersten Monate mit viel Bewegung und Outdoor-Aktivitäten besonders zu genießen. Unter ihrem Post schreibt Gisele ein emotionales Dankesgebet: "Ich kann nicht glauben, dass es schon über ein Jahr her ist, seit du unser Leben gesegnet hast. Danke, Gott, für so viel."

Privat setzt Gisele seit Längerem auf ein naturverbundenes Leben mit viel Bewegung, was sich auch in den Geburtstagsbildern widerspiegelt. Die Brasilianerin spricht in Interviews immer wieder darüber, wie wichtig ihr feste Routinen, gesunde Ernährung und ein achtsamer Alltag mit den Kindern sind. Dass ihr Partner Joaquim, mit dem sie schon vor der Beziehung durch Jiu-Jitsu verbunden war, diese Leidenschaft für Sport und Disziplin teilt, sorgt für gemeinsamen Familienalltag auf der Matte – jetzt offenbar auch mit ihrem jüngsten Sohn.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihr Baby, Januar 2026

Instagram / gisele Joaquim Valente und sein Sohn, Januar 2026

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihr Baby, Januar 2026