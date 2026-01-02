Gisele Bündchen teilt intime Momente ihres Babyjahres

Gisele Bündchen (45) lässt ihre Follower an einem emotionalen Rückblick auf ihr Jahr 2025 teilhaben. In einem Instagram-Post teilt das brasilianische Supermodel intime Einblicke in ihr Familienleben. Zu sehen sind Bilder ihrer Schwangerschaft, liebevolle Momente mit ihrem neugeborenen Sohn und Szenen, in denen die älteren Geschwister Benjamin und Vivian ihren kleinen Bruder zärtlich umsorgen. Besonders herzerwärmend ist ein Foto, bei dem das Baby mit einer Baseball-Cap lächelt, obwohl sein Gesicht dabei weitgehend verborgen bleibt. Mit warmen Worten beschreibt Gisele, wie die Erfahrungen dieses Jahres ihr Leben verändert haben.

Das Jahr hielt einige bedeutende Wendepunkte für die Familie bereit: Im Februar kam Giseles und Joaquim Valentes (36) erster gemeinsamer Sohn zur Welt, und kürzlich krönten die beiden ihre Beziehung mit einer intimen Hochzeit in Surfside, Florida. Gisele, die bereits aus ihrer früheren Ehe mit Tom Brady (48) zwei Kinder hat, beschreibt das vergangene Jahr als eine Zeit tiefer Lektionen und bedankte sich für die Veränderungen, die sie erleben durfte. Der neue Start ins Jahr 2026 scheint für sie voller Hoffnung und Liebe zu sein, so TMZ.

Gisele lebt mit ihrer Familie in einer beeindruckenden Residenz in Surfside, die perfekt auf ihren modernen Lebensstil abgestimmt ist. Seit ihrem Umzug nach Florida hat sie sich in dem exklusiven Viertel ein regelrechtes Immobilien-Imperium aufgebaut. Im vergangenen Jahr erregte besonders der Kauf einer weiteren hochpreisigen Villa Aufmerksamkeit. Die luxuriösen Anwesen bieten nicht nur Raum für ihre wachsende Familie, sondern auch für die Erholung, die Gisele bei einem derart geschäftigen Leben braucht. Der Familienfokus scheint jedoch trotz solcher glamouröser Umstände stets im Mittelpunkt zu stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen während ihrer Schwangerschaft und Joaquim Valente